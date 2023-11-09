بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة الاهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وضمك يلا شوت اليوم

جولة جديدة Al-Ahly Saudi vs. Damac اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي وينتظر عشاق كرة القدم موعد المباراة المثيرة التي ستجمع بين فريق الأهلي السعودي وضمك في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. يعتبر هذا اللقاء مناسبة مثالية للفريقين لمحاولة تحقيق الفوز والمضي في مشوارهما في الدوري. يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته بعد أداء رائع في المباراة السابقة ضد الرياض، بينما يطمح ضمك في تحسين وضعه في الترتيب وتحقيق نتائج إيجابية.

فريق النادي الأهلي يمر بفترة جيدة في الدوري بقيادة المدير الفني ماتياس يايسله، واستعاد التوازن بعد خسارته في المباراة السابقة ضد الهلال. نجح الأهلي في الفوز الكبير على الرياض بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية. بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن التعاون في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن النصر.

من ناحية أخرى، تعادل فريق ضمك دون أهداف في المباراة السابقة مع التعاون. حصل ضمك على نقطة واحدة من هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب. يسعى ضمك إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة لتحسين موقعه في الترتيب.

من المتوقع أن يكون لقاء الأهلي وضمك مثيرًا ومنافسًا، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز. سيكون للجماهير دور كبير في تحفيز لاعبيهم ودعمهم في هذه المباراة المهمة. ترتقب هذه المباراة بشغف وحماس، ومن الممكن أن تكون مليئة بالمهارات والإثارة على أرض الملعب.

ما هو موعد مباراة ضمك والأهلي ؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ضمك والأهلي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 في مدينة أبها. ستصفر صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، بينما ستكون في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا. وفيما يتعلق بموعد مباراة الإمارات، ستنطلق في تمام الساعة 10 مساءً. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء بشغف ومتعة، ومن الممكن أن يكون مليئًا بالإثارة والمنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي

من المقرر أن تكون مباراة الأهلي وضمك في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي متاحة للمشاهدة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية. حيث تعتبر SSC الوكيل الحصري الوحيد الذي يحق له نقل مبارات الدوري السعودي.

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة ضمك والأهلي عبر منصة شاهد، التي تقدم خدمة البث المباشر لكافة مباريات البطولة. هذا يمنح عشاق كرة القدم الفرصة للتمتع بالمباراة مباشرة من راحة منازلهم أو أي مكان آخر يتيح لهم الوصول إلى البث المباشر.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

من أكثر لاعب شارك مع الأهلي السعودي؟

أكثر لاعب شارك مع النادي الأهلي السعودي هو اللاعب تيسير الجاسم في 472 مباراة، الهداف عمر السومة الذي شارك في 195 مباراة.

من هو زعيم الكرة السعودية الأهلي؟

زعيم الكرة السعودية في الأهلي هو اللاعب روبرتو فيرمينو.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وضمك يلا شوت اليوم

مين اكثر بطولات الاهلي ولا الاتحاد؟

فريق الاهلي هو من حقق بطولات أكثر حيث حقق فريق الأهلي نحو 31 بطولة.

تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي خط الوسط عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت خط الهجوم روبيرتو فيرمينو

أهلي جدة ضيفا ثقيلا على ضمك في الدوري السعودي

مباراة قوية ومثيرة تنتظر عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث سيحل فريق الأهلي جدة ضيفًا على نظيره ضمك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين. ستقام المباراة في ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

يدخل فريق الأهلي جدة هذه المواجهة بعزيمة واصرار على مواصلة سلسلة الانتصارات في دوري روشن، بعد أن حقق الفوز في المباراة السابقة بنتيجة 3-0 على حساب الرياض. هذا الفوز لم يمنح الأهلي فقط النقاط الثلاث، بل ساهم في استعادة توازن الفريق بعد الهزيمة الكبيرة أمام الهلال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وضمك | من هنــــا

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، ويسعى إلى مواصلة تقدمه والاقتراب أكثر من المراكز الأعلى في الجدول. فريق الأهلي يمتلك تشكيلة قوية من اللاعبين، ويعتمد على الخبرة والمهارة في مواجهة الفرق المنافسة.

من ناحية أخرى، يحتل فريق ضمك المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة. يسعى ضمك إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه المباراة من أجل تحسين موقعه في الجدول والابتعاد عن منطقة الهبوط. الفريق يدرك صعوبة مواجهة الأهلي، لكنه يسعى جاهدًا للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وضمك | من هنــــا

توقيت المباراة سيكون في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا. هذا الموعد يتيح للجماهير السعودية والمشجعين من دول أخرى الفرصة لمتابعة المباراة مباشرة ودعم فرقهم المفضلة.

لقاء الأهلي السعودي ضد ضمك في الدوري

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث سيسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والمضي في صدارة جدول الترتيب، بينما سيحاول ضمك تقديم أداء جيدًا وتحقيق النقاط الثلاث. سيكون لدى الجماهير فرصة لمتابعة الحدث عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية المختلفة، مما يجعل هذه المباراة متعة حقيقية لعشاق كرة القدم في السعودية وخارجها.