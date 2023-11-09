بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وضمك يلا شوت اليوم

منافسة حاسمة Al-Ahly Saudi vs. Damac اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وضمك يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وتتجه أنظار عشاق الكرة في السعودية وخارجها نحو مباراة مثيرة تجمع بين فريق الأهلي وفريق ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. المباراة ستقام على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة ومشوقة بين الفريقين.

فريق ضمك سيكون مستعدًا لمواجهة الأهلي ويعول على أداء جيد في مباراة الليلة، حيث يمتلك ميزة الأرض والجمهور. ومع ذلك، سيواجه التحدي من خلال مواجهة فريق الأهلي، الذي يعد واحدًا من أقوى الفرق في الدوري السعودي.

فريق الأهلي سيدخل المباراة بأمل كبير في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يتصدر قائمة الأندية المتأهلة في الدوري السعودي برصيد 25 نقطة. ويتطلع الأهلي إلى تقليص الفارق مع فرق الصدارة والمنافسة بقوة على اللقب.

وقد خضع السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعبي الأهلي، لعدة اختبارات من أجل تجهيزهما للمشاركة في مباراة ضمك الليلة. سيكون ظهورهما في المباراة أمرًا إيجابيًا للفريق ومساهمة كبيرة في تحقيق الفوز.

توقيت المباراة يجعلها مناسبة للجماهير ومحبي كرة القدم في السعودية وخارجها. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، والساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر. سيتاح بث المباراة عبر القنوات الرياضية ومنصات البث المباشر، مما يسهل على الجماهير متابعة الحدث ومؤازرة فرقهم المفضلة.

من المؤكد أن هذه المباراة ستكون محط أنظار الجماهير وستثير الحماس والتشويق. يتطلع الجميع إلى مشاهدة أداء الفريقين ومعرفة من سيرفع شعار الفوز في نهاية المباراة. تتوقع الجماهير مباراة مثيرة تسر القلوب وتسجل في ذاكرتهم كإحدى أبرز المواجهات في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ما هو موعد مباراة الاهلي وضمك ؟

موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم الخميس سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. سيكون هذا الموعد مثاليًا للجماهير الرياضية في السعودية ومصر والدول المجاورة لمتابعة المباراة ودعم فرقهم المفضلة.

وسيُقام اللقاء الجماهيري في ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. يعتبر هذا الاستاد من أبرز الملاعب الرياضية في المنطقة، ويتميز بمرافقه المتكاملة وأرضيته المميزة التي تعكس جودة البنية التحتية للملعب. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر مدرجاته بالجماهير الحماسية والزاهية التي تخلق أجواءً رائعة خلال المباريات.

لاحظنا أيضًا أن تذاكر المباراة تم بيعها بالكامل، مما يعكس الإقبال الكبير من الجماهير على حضور المباراة. سيكون لدينا مدرجات ممتلئة وجماهير مشتعلة، مما يعد إضافة مثالية للأجواء ويعزز من تشجيع الفرق وإثارة المباراة. يُتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة وممتعة للجماهير، وستُسجل في ذاكرة عشاق كرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وضمك يلا شوت اليوم

تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي خط الوسط عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت خط الهجوم روبيرتو فيرمينو

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي ؟

من المؤكد أن مباراة الأهلي وضمك في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي ستكون متاحة للمشاهدة عبر القنوات الرياضية السعودية SSC. وبوصفها الوكيل الحصري الوحيد الذي يحق له نقل مباريات الدوري السعودي، تضمنت قنوات SSC أن تكون مصدرًا رئيسيًا لمتابعة المباراة لمحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة ضمك والأهلي عبر منصة شاهد. هذا يتيح لعشاق اللعبة الاستمتاع بالمباراة مباشرة من راحة منازلهم أو أي مكان آخر يسمح لهم بالوصول إلى البث المباشر. تلك الميزة تسهل على الجماهير متابعة المباراة ودعم فريقهم المفضل في لحظتها الحاسمة، وتجعل تجربة مشاهدة اللعبة أكثر متعة وراحة.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

ترتيب الأهلي وضمك بجدول الدوري السعودي

في لقاءٍ مرتقب، يستعد فريق الأهلي جدة لمواجهة فريق ضمك في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن". وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وزيادة رصيدهم في جدول الترتيب.

يتواجد النادي الأهلي جدة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة. وهذا يعكس تقديمًا جيدًا من الفريق حتى الآن في المسابقة. حقق الأهلي نصف الانتصارات في المباريات التي خاضها وتعادل في مباراة واحدة فقط. وعلى الرغم من خسارته في ثلاث مباريات، فإن الفريق يسعى جاهدًا لتحسين مركزه ومنافسة الفرق الرائدة في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وضمك | من هنــــا

على الجانب الآخر، يحتل فريق ضمك المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة. ورغم أنه يتأخر في مراكز الصدارة، إلا أن فرصة الفريق ما زالت قائمة لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين وضعه في الدوري. في المباراة الأخيرة، تعادل ضمك سلبيًا مع فريق التعاون. ويتطلع ضمك إلى الانتصار في هذا اللقاء لتعويض نقاط الفوز التي فاتته في المباراتين السابقتين.

يأمل الجمهور وعشاق الأهلي جدة أن يستمر الفريق في تقديم أداء جيد وتحقيق الانتصارات، بعدما فاز في مباراة الجولة الماضية على حساب الرياض بثلاثة أهداف نظيفة. هذا الفوز ساعد الأهلي على استعادة توازنه بعد الهزيمة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وضمك | من هنــــا

من المهم أن نلاحظ أن القوة الهجومية للأهلي تعتمد بشكل كبير على لاعبين مثل السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو. هؤلاء اللاعبين يمكن أن يلعبوا دورًا حاسمًا في اللقاء، وقد خضعا لاختبارات عديدة للتأكد من جاهزيتهما للمشاركة في المباراة. إذا شاركا في اللقاء، فمن الممكن أن يكونوا عناصر رئيسية في هجوم الفريق.

بالنسبة لمكتشفي ضمك، فإن الفوز في هذا اللقاء سيكون مهمًا لرفع معنويات الفريق وزيادة فرصه في المنافسة على مكان في المنطقة المؤهلة للبطولات القارية. سيحاول المدرب كوزمين كونترا بناء تشكيلة تسعى إلى الفوز و

تحقيق أقصى استفادة من الأرض والجمهور.

بالنظر إلى الجوانب الفنية والتكتيكية لكل فريق، فإن مباراة الأهلي وضمك ستكون مثيرة وقوية. ستقدم الفرق مستوى عاليًا من التنافسية في محاولة لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث. يمكن توقع أن يكون اللقاء مشوقًا ومثيرًا لمحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها.