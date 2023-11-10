تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة الجونة، مساء غدًا السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للمارد الأحمر، في مواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة الجونة مساء غدًا السبت، على ستاد خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.

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