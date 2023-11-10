ads

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي ضد الجونة
الأهلي ضد الجونة

 

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة الجونة، مساء غدًا السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع للمارد الأحمر، في مواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة الجونة مساء غدًا السبت، على ستاد خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري نايل.

txt

نجم الزمالك السابق يطالب باستمرار معتمد جمال في تدريب الفريق

txt

الزمالك: كرة القدم لعبة لا يوجد بها السحر والعفاريت.. وسيتم دفع الشرط الجزائي لأوسوريو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم الدبيس.
  • خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.
  • خط الهجوم: أحمد عبد القادر- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

التشكيل المتوقع فريق الزمالك تشكيل الأهلي موعد مباراة الاهلي النادى الاهلى مباراة الاهلي الدوري المصري
Elfagr.org

مواد متعلقة

موعد مباراة انتر ميلان المقبلة في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

فوز محمد صلاح بجائزة أجمل هدف.. وخسارة فريقه أمام تولوز
ads
ads

الأكثر قراءة

"استحقينا الهزيمة".. كلوب يُعلق على خسارة ليفربول أمام تولوز

بث مباشر تويتر ( 2 - 1 ) الشوط الثاني | آلحين مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت

بعد انفصالهما.. تفاصيل قصة زواج وانفصال ياسر فرج وهبة الهواري

بث مباشر تويتر ( الشوط الثاني)| آلحين مشاهدة مباراة ليفربول وتولوز اليوم في الدوري الأوروبي.. يلا شوت

مصطفى يونس:روي فيتوريا له الحق في اختيار أي لاعب لمنتخب مصر

عاجل - اختراق فوري.. القصة الكاملة وحقيقة سحب أموال وبيانات العملاء (تفاصيل)

اتالانتا يعبر شتورم جراتس النمساوي في الدوري الأوروبي

مبابي يدفع ريال مدريد نحو صفقة نارية