أبرزهم داليا مبارك وأحلام الشامسي مشاهير السعودية يرفعون شعار المقاطعة لمنصة التيك توك





أثار تطبيق التيك توك جدلًا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي والمشاهير وخاصة السعودية، لاتخاذ منصة التيك توك إجراءات تحيزية ضدها، على حسب قولهم، مما شن عدد كبير من نجوم السعودين إلى مقاطعة التيك توك تحت هاشتاج السعودية خط أحمر مقاطعة التيك توك، وانتشر هذا الهاشتاج بشكل واسع على تطبيق إكس، وبدأ كل شخص في المواجهة والدفاع عن رأيهم.



ويبرز الفجر الفني من خلال التقرير عن نجوم تضامنو المقاطعة لتيك توك.











أحلام تتضامن مع الشعب السعودي: كلنا نقاطع تيك توك



داعمت الفنانة أحلام موقفها عن مقاطعتها لمنصة التيك توك ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام "، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"أنا احلام بنت علي بن هزيم الشامسي أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية كلنا نقاطع تيك توك،من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام..انتهى".



سارة الودعاني تدخل في حرب مع التيك توك



من جهتها، سارة الودعاني اشادت بتصرف قعيد المجد قائلة " مقاطعته للتيك توك وهو مجاله شي يُحسب له".

وعبر إكس علّقت على بيان تيك توك واصفة اياه بالكاذب وكتبتر " منصة التيك توك تصرح ببيان بعد الحملة السعودية للمقاطعة للمنصة واصدرت بيان كاذب حتى لايذهب بريقها وهذا اثبت لهم إن الشعب السعودي مستحيل يعدي الموضوع بسهولة وسلام لإن الشعب السعودي شعب واعي واولويته قيادته ودولته قبل ترفيهه وبما إن الشعب السعودي رقم واحد من قائمة الشعوب لتحميل التيك توك اصدرت التيك توك ببيان كاذب ولازلنا عند كلمتنا بأن بيان التيك كاذب وسنقاطع".



أميمة أبو طالب تدخل في قائمة المقاطعين لتيك توك



أعلنت الفنانة أميمة طالب من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام "مقاطعتها التطبيق "وأرفقت بتعليق قالت فيه:"أنا أعلن مقاطعتي لتطبيق تيك توك".



فيما داعمت داليا مبارك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام "، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" طبعًا نقاطع تيك توك ونقاطع اي شي يمس بلدنا بسوء السعودية خطططط احمر".







تعرف على بيان منصة التيك توك بعد الهجوم عليه



وكان جاء في بيان تيك توك الذي شاركه الحساب الرسمي عبر إكس "لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية".

تابع البيان " نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك".



أضاف البيان" تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة".





وأشار:"نحن في منصة "تيك توك" نعتز ببناء مجتمع يساهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضًا بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية، بحيث حققت هاشتاج WhereToVisitKSA أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت هاشتاج WhereToEatKSA أكثر من مليار مشاهدة عالميا. كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حققت SaudiTalentWeek أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميا".



وتابع:" نواصل مراقبة عدد من الادعاءات غير الموثقة ضد منصتنا. ولا يوجد أي مبرر أو منطق لمثل هذا العمل المنسق ضدنا".





