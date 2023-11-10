أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر



تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني كما تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% إلى 1962.6 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وقال باول في خطاب أمس الخميس إن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما ‏يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.

وأضاف: "أنا وزملائي نشعر بالارتياح لهذا التقدم المحرز في مكافحة التضخم ‏ولكننا نتوقع أن عملية خفض الأسعار بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق ‏طويل لنقطعه".

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين.

وعلى صعيد توقعات خفض الفائدة، أشار المتداولون إلى أن أول خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون في يونيو حزيران المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو أيار.

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.