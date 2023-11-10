أسعار النفط لكنها تتجه لثالث خسائر أسبوعية على التوالي



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي وسط انحسار للمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 80.53 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6% إلى 76.17 دولار للبرميل.

ويتجه كل من الخام الأميركي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9% و5.7% على الترتيب هذا الأسبوع.

وتشكل تلك التراجعات، أطول سلسلة من الخسائر للعقدين الأكثر نشاطًا منذ الفترة من منتصف أبريل نيسان وحتى مطلع مايو أيار.

وأشارت شركة الأبحاث ANZ Research في مذكرة اليوم الخميس إلى أن التهديد من الاضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط يواصل تراجعه.

وشددت على أن الصراع لا يزال يتم احتواءه بشكل جيد في غزة رغم مخاوف تصعيده وسط إبداء الدول العربية المجاورة استيائها.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في مناطق في شمال غزة لمدة أربع ساعات يوميًا.

وفي سياق منفصل، رفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين والتي صدرت هذا الأسبوع مخاوف إزاء مستويات الطلب، كما طلبت مصافي النفط في الصين أكبر مستورد للخام- من أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) إمدادات أقل من الخام لشهر ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك توقع محللون من Citi أن تتراجع حدة الضغوط التضخمية وأن تتعافى الأسعار بعد التراجع لأقل مستوى منذ يوليو تموز.