انخفاض الأرباح الفصلية لأكبر شركة رقائق صينية 80%

كشفت شركة SMIC الصينية للرقائق عن تراجع بنحو 80% في أرباحها للربع الثالث، وسط ضعف في مستويات الطلب العالمي.

ووفقًا لما كشفت عنه الشركة يوم الخميس التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، انخفض صافي الأرباح عن الربع الثالث بنحو 80% وهو ما يتجاوز المستويات المنخفضة السابقة والمسجلة في الربع الثاني من 2019 حينما تراجعت الأرباح 64%.

هذا وتراجعت الإيرادات بنحو 15% إلى 1.621 مليار دولار، مقابل توقعات بـ1.625 مليار دولار.

أما صافي الأرباح، فسجل 93.98 مليون دولار، وهي مستويات أقل بفارق كبير عن التقديرات البالغة 165.1 مليون دولار.

وينظر إلى SMIC على أنها مصدر أمل رئيسي لطموح بكين لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية واللحاق بالمنافسين مثل TSMC وSamsung.

من جانبها علقت SMIC على النتائج قائلة إن مشكلة المخزونات الكبيرة في السوق الصينية والتي بدأت في الربع الثالث من العام الماضي تراجعت حدتها، كما أن المخزونات تراجعت إلى مستويات صحية نسبيًا.

مع ذلك، أشارت إلى أن تلك المستويات ستبقى عند مستويات مرتفعة تاريخيًا في السوق الأميركية والأوروبية.

وكان المستثمرون قد خفضوا مشترياتهم من السلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع التضخم، وعانى صناع الهواتف الذكية والحاسب الآلي مع مخزون وفير من الرقائق نتيجة لذلك، وسط تراجع أسعار رقائق الذاكرة.

وقالت SMIC التي تصنع رقائق السيارات أيضًا إن المخزونات من تلك الرقائق عند مستويات مرتفعة نسبيًا بعد نقص في المعروض استمر 3 سنوات.