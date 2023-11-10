البورصة اليابانية تقلص المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم



تراجع مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.24% إلى 32568 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.94%.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر توبكس بأقل من 0.1%، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 0.62%.

هذا وتراجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وكان باول صرح أمس بأنه وزملاؤه من صناع ‏السياسة النقدية متفائلون بإبطاء وتيرة التضخم لكنهم غير متأكدين مما إذا كانوا قد ‏فعلوا ما يكفي لكبحه.‏