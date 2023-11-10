بسبب تراجع الإنتاج والمخزون.. تحذير من عجز في خام الحديد لباقي العام



حذر Goldman Sachs من أن سوق خام الحديد سيعاني من عجز للجزء المتبقي من العام بسبب انخفاض المخزونات وتراجع الإنتاج.

وقال المصرف الأميركي في مذكرة: بدلًا من مواجهة فائضًا هذا العام، فإن سوق خام الحديد سيتجه إلى عجز واضح.

وأشار محللو Goldman Sachs إلى أن حجم الإنفاق المالي الأخير لبكين قد يكون إشارة إيجابية على معنويات النمو المحلي، والذي يرتبط عادة بصناعة بناء أكثر صحة وطلب أعلى على خام الحديد في المقابل.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت في نهاية أكتوبر تشرين الأول أنها ستصدر سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) لدعم جهود إعادة بناء المناطق المنكوبة وزيادة قدرات الإغاثة من الكوارث.

ومع ذلك، فإن البنك لا يزال حذرًا في تعليق الكثير من التفاؤل على زيادة الطلب على الصلب في الصين من جانب قطاع العقارات.

ومن ضمن العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى عجز هي قلة المعروض من جانب منتجي خام الحديد الأساسيين مثل أستراليا والبرازيل.

وتشير تقديرات Goldman Sachs إلى أن الإمدادات العالمية من خام الحديد في 2023 تراجعت من 1.557 مليار طن إلى 1.536 مليار طن.

وشدد التقرير على أن تلك المراجعة بالخفض تعكس ضعف في الأداء على مستوى المعروض لدى كل من أستراليا والبرازيل في الربع الثالث.

كما أشار Goldman Sachs إلى أن انخفاض المخزون من خام الحديد في الصين -ثالث أكبر منتج له في العالم- سيسهم أيضًا في هذا النقص.

ويعد التراجع المتوقع هو انعكاس من توقعات Goldman Sachs السابقة بشأن المعروض، إذ رفع محللو البنك توقعاتهم لسعر خام الحديد بنحو 20%.