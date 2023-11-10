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نمو اقتصاد بريطانيا 0.6% في الربع الثالث

الاقتصاد
بوابة الفجر


نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبصورة أعلى من توقعات المحللين.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.

وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.

هذا وأشارت البيانات إلى تراجع في قطاع الخدمات بنحو 0.1%، فيما زاد قطاع البناء بنسبة 0.1%.

وكشفت البيانات أن إنفاق الأسر المعيشية تراجع 0.4% في الربع الثالث، بعد زيادة 0.5% في الربع الثاني.

وعلى صعيد شهر سبتمبر أيلول، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%، مقارنة بتوقعات استقراره.

التضخم يلاحق النمو
من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بأن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام نمو الاقتصاد، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.7% في سبتمبر أيلول.

وأضاف: أفضل طريقة لتنمية اقتصادنا بشكل مستدام هي الالتزام بخطتنا ومكافحة التضخم.

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