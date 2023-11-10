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تراجع الأسهم الأوروبية مع تقويض المركزي الأمريكي لآمال وصول أسعار الفائدة لذروتها

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بضغط من ارتفاع عوائد السندات كما قوضت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) آمال المستثمرين بشأن وصول معدلات أسعار الفائدة لذروتها.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعدة 0810 بتوقيت جرينتش لكنه لا يزال متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.

وعبر مسؤولون في المركزي الأمريكي من بينهم باول يوم الخميس عن شكوكهم في أن معركتهم لمكافحة التضخم انتهت وأضافوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.

واعتبرت الأسواق تلك التصريحات بالغة التشدد كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وهبط سهم ريتشمونت ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة السويسرية عن أرباح أقل من المتوقع كما هبط سهم دياجيو  ثمانية بالمئة مع توقع الشركة المصنعة للمشروبات الكحولية أن النمو الأصلي للأرباح التشغيلية سيتراجع في النصف الأول من عامها المالي الحالي.

لكن سهم جي.إن ستور نورد قفز 13.1 بالمئة وتصدر المؤشر ستوكس600 بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث وتوقعاتها.

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