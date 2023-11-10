"أفريكسم بنك": تمويلات بـمليار دولار رصدت لصناع السيارات الإفريقيين



قال جينمور زاناموي مدير تسهيل التجارة في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" إن معرض التجارة البينية الافريقية IATF2023 يشهد حضورا من اللاعبين الرئيسيين في مجال صناعة السيارات بالقارة الافريقية، سواء من يتخذون من مصر مقرات لهم، ومن لديهم مصانع في المغرب وجنوب افريقيا وكينيا وغانا.

أشار إلى أن البنك كان قد رصد حزمة تمويلية بقيمة مليار دولار لدعم صناعة السيارات في إفريقيا، والتي يدعم من خلالها صانعي الأجزاء المكونة للسيارات، والموزعين ضمن قطاع صناعة السيارات.

وبالنسبة للحزمة التمويلية، وما إذا كان قد استفاد منها صانعو السيارات في مصر، ذكر أن هناك عددا من اللاعبين في مجال صناعة السيارات تقدموا للحصول على تمويل من هذه الحزمة، كما تقدم صناع للسيارات في كينيا وجار العمل بشأن فحص الطلبات المقدمة تمهيدا للانتهاء من إقرار هذه التمويلات قبل نهاية العام الجاري، كما أوضح أن لدى البنك مباحثات مع لاعبين بهذا القطاع من المغرب والجزائر وغانا.

وأضاف أن المعرض يضم جزءا خاصا بصناعة السيارات من جميع هذه الشركات، حيث سيستعرضون ما يقومون به، كما سيخصص المؤتمر جلسات لمناقشة المسائل التي تهم العاملين بمجال صناعة السيارات، ومنها على سبيل المثال كيفية تطوير صناعة سيارات قابلة للاستمرار، وزيادة الطلب والسيارات المستعملة التي يزداد الإقبال عليها في إفريقيا مقابل محدودية الطلب على شراء السيارات الجديدة.

وأوضح أن البنك وجه الدعوة لكل شركات صناعة السيارات، والمنضمين إلى "اتحاد صناع السيارات الأفارقة"، مما يمثل فرصة جيدة جدا لعقد هذه المناقشات، لافتا إلى أنه سيجري أيضا بحث موضوع السيارات التي تعمل بوسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل السيارات الكهربائية، وموقع إفريقيا من هذه الصناعة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى المضي قدما وعقد اتفاقيات للتحول نحو الطاقة الخضراء.