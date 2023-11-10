كورة لايف الآن ( الشوط الأول ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم

جولة جديدة في الدوري بين Al Hilal vs Al Taawoun اليوم، ، مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويُعد لقاء الهلال والتعاون في ملعب الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات الجولة 13 من الدوري السعودي، حدثًا رياضيًا ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. الفريقان يمتلكان تاريخًا رياضيًا ثريًا، ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعدي للتعاون وثبات للهلال، مما يعد مكملًا مثاليًا لمشوار كرة القدم في المملكة العربية السعودية هذا الموسم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم

يُقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لهذه المواجهة المهمة التي ستجمع بين الهلال، الفريق الرائد الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبين التعاون، الفريق الذي يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

تُقام المباراة على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وتبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. تتيح هذه المواجهة فرصة للجماهير وعشاق الكرة السعودية لمتابعة عرض كروي ممتع يجمع بين فريقين يتسابقان على تحقيق النقاط الثلاث للابتعاد أو التقدم في سلم الترتيب.

نادي التعاون، الملقب بـ "سكري القصيم"، يظهر بشكل رائع في هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة. الفريق يعتبر المفاجأة الكبرى في الدوري السعودي هذا العام، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة خلال 12 جولة. يجسد التعاون الطموح والقوة، وسيكون لديه الفرصة لإثبات ذلك في مواجهته المرتقبة أمام الهلال.

من ناحية أخرى، يُظهر الهلال أداءً مذهلًا ويعيش أفضل أحواله خلال فترة مؤثرة من الدوري. يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويمتلك فارقًا مريحًا بقيادة الجدول. آخر انتصاراته الثنائية على الفتح في الجولة الماضية أكدت تفوقه وجاهزيته لمواصلة مشواره بثقة.

يعكس اللقاء المنتظر تناغمًا بين قوة التعاون وتألق الهلال. تاريخ المواجهات بين الفريقين يُظهر توازنًا، حيث فاز التعاون في مباراتين وحقق الهلال الانتصار في مباراتين أيضًا، مما يعزز من توقعات أن تكون المباراة مثيرة ومتكافئة.

باعتبارها قمة الجولة، يترقب الجمهور الرياضي والمشجعون بفارغ الصبر موقعة الهلال والتعاون. يتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا رياضيًّا مميزًا، مما سيضفي إثارة وجاذبية على الدوري السعودي روشن هذا الموسم.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة الهلال والتعاون مجانًا، ولكن هذا العرض مخصص فقط للمشاهدين الذين يتواجدون داخل الأراضي السعودية. سيتم نقل المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بتقنية صورة عادية، مما يعني أن البث لن يتضمن التغطية الشاملة للأحداث، ولكنه سيوفر للجماهير الفرصة لمتابعة المباراة بشكل مجاني.

يمكن للمشجعين السعوديين الاستفادة من هذا العرض ومتابعة أداء الهلال والتعاون في هذه المواجهة المهمة. بالتأكيد، ستكون هذه فرصة رائعة لمحبي كرة القدم لمتابعة أداء فرقهم المفضلة في إطار تنافسي مثير.

تردد SSC اكسترا نايل سات تردد SSC اكسترا عرب سات تردد SSC اكسترا بدر سات التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

للمشاهدين الذين يتواجدون خارج المملكة العربية السعودية أو يرغبون في متابعة المباراة بجودة عالية (HD)، يمكنهم الاستعانة بإحدى باقات الشركة الرياضية السعودية. ستحتاج أولًا إلى الاشتراك في إحدى هذه الباقات، ومن ثم يُفضل شراء جهاز GOBX لفك التشفير.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم

بعد الحصول على الجهاز، يمكنك الولوج إلى قناة SSC EXTRA 1 HD، والتي ستقوم بنقل المباراة بتقنية عالية الوضوح (HD)، مما يوفر تجربة مشاهدة فائقة الجودة. بهذه الطريقة، يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة المباراة بكل وضوح وجودة، حتى إذا كانوا خارج السعودية.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو. في خط الدفاع ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد. في خط الوسط روبين نيفيز - محمد كنو - سافيتش. في خط الهجوم سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

تشكيل التعاون اليوم

في حراسة المرمى مايلسون. خط الدفاع عبدالملك العييري – أندريه جوتو – وليد الأحمد – معاذ فقيهي. خط الوسط أشرف المهديوي – ألفارو ميدران – فلافيو. خط الهجوم سعد الناصر – موسى بارو – جواو بيدرو.

من معلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

على قناة SSC EXTRA 1 SD، سيتاح للمشاهدين خيار وحيد للتعليق على مجريات مباراة الهلال والتعاون، وهو من صوت المعلق أحمد النفسية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

أما عبر قناة HD، فيمكنك الاستمتاع بتعليق فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون رؤوف خليف هو المعلق على القناة الصوتية الثانية. هذا يمنح المشاهدين خيارين للاستمتاع بتغطية صوتية متنوعة واحترافية أثناء متابعتهم للمباراة بجودة عالية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

يمكن لعشاق كرة القدم السعودية متابعة مباراة الهلال والتعاون مجانًا من خلال تطبيق "شاهد"، وهذا العرض ساري للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

أما للمشاهدين خارج المملكة العربية السعودية أو الراغبين في تجربة البث بجودة عالية الوضوح (HD)، سيكون عليهم الاشتراك في باقة الخدمات الرياضية من "شاهد VIP". بفضل هذا الاشتراك، ستحصل على فرصة مشاهدة المباراة بجودة عالية وبتغطية شاملة للأحداث والتحليلات.

متى موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والتعاون مساء الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

وتنطلق القمة المرتقبة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة التعاون

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تشكيل التعاون الرسمي لمواجهة الهلال