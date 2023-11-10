كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد وأبها يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد وأبها اليوم في الدوري السعودي

جولة جديدة في دوري روشن al-ittihad-vs-abha، بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد وأبها يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، تستضيف مدينة جدة مباراة مثيرة في إطار الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024، حيث يتقابل الاتحاد وأبها على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل. يسعى الاتحاد لاستعادة زخم الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، خاصة بعد إقالة المدرب نونو سانتو عقب هزيمتهم في دوري أبطال آسيا. سيدير الفريق مؤقتًا حسن خليفة، الذي يطمح في تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد وأبها اليوم في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الاتحاد وأبها، اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل» معقل العميد.

وتنطلق مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الاتحاد يعاني من عدم الانتصار في الدوري منذ شهر سبتمبر، ويأمل في كسر هذا الجفاف والتقدم في الترتيب. يحتل الفريق المركز السادس حاليًا برصيد 21 نقطة، ويدرك أهمية الفوز للتقدم في الترتيب والتنافس على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

أما فريق أبها، فقد عاش فترة أفضل مؤخرًا بفوزين متتاليين، ويسعى للاستمرار في هذا النهج الإيجابي. يحتل أبها المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ورغم تحسن أدائه في الجولات الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من النقاط لتفادي منطقة الهبوط.

مباراة الاتحاد وأبها تعد فرصة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقفهما في الدوري. ينتظر الجماهير عرضًا رياضيًا مثيرًا يعكس مدى التنافس والحماس في مسابقة الدوري السعودي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2024؟

إذا كنت داخل المملكة العربية السعودية، يُمكنك متابعة مباراة الاتحاد وأبها بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD. ومع ذلك، إذا كنت تفضل مشاهدة المباراة بتقنية HD أو إذا كنت خارج المملكة، ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات القناة الرياضية واقتناء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD.

تتيح هذه الخيارات للمشجعين داخل وخارج المملكة الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة للمباراة، مع توفير خيارات متعددة لتلبية احتياجات الجماهير بمختلف الإمكانيات والمواقع الجغرافية.

تردد SSC اكسترا نايل سات تردد SSC اكسترا عرب سات تردد SSC اكسترا بدر سات التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2024

يُعد تطبيق "شاهد" الوسيلة الرئيسية لمتابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2024. يُمكنك مشاهدة المباراة مجانًا بتقنية SD عبر التطبيق، وهذا الخيار متاح فقط للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية. إذا كنت ترغب في متابعة المباراة بجودة عالية (HD) أو إذا كنت خارج المملكة، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

يتيح هذا الاشتراك للجماهير الاستمتاع بمباراة بتقنية عالية الجودة والتمتع بتجربة مشاهدة محسنة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2024

لمتابعة قناة SSC 1 HD، الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2024، يمكنك ذلك عبر القمر الصناعي عرب سات، باستخدام التردد التالي.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الشباب

حراسة المرمى مارسيلو جروهي. خط الدفاع زكريا هوساوي - حسن كادش - لويز فيليبي - مد الله العليان. خط الوسط إيغور كورونادو - سلطان الفرحان - نجولو كانتي - رومارينيو. الهجوم كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

أبرز الأرقام عشية مواجهة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

مواجهة الاتحاد وأبها في إطار الدوري السعودي الممتاز تعد واحدة من المواجهات المثيرة والمنتظرة، حيث يتصارع الفريقان على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وتعتبر هذه المباراة أكثر من مجرد صراع رياضي، بل تحمل طابعًا تاريخيًا وإحصائيًا يضفي عليها مزيدًا من الإثارة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد وأبها | من هنــــا

لم تنتهِ أيّ من مواجهات الفريقين بدوري المحترفين بالتعادل، حيث نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في سبع مرات، بينما اكتفى أبها بالفوز في ثلاث مرات. يُلاحظ أن الاتحاد يحمل ميزة السيطرة في اللقاءات الأخيرة بفوزه في خمس مباريات متتالية، وهي أطول سلسلة انتصارات حالية مشتركة في دوري المحترفين.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات له بالدوري، حيث اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات وخسر اثنتين. يعتبر هذا تراجعًا للفريق الذي كان يسجل أداءً جيدًا في الجولات السابقة، ويسعى الآن لاستعادة مذاق الانتصارات.

من ناحية أخرى، يدخل أبها المباراة بعد فوزين متتاليين في آخر مباراتين، حيث تغلب على الشباب والأخدود. هذه الانتصارات جعلت الفريق يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، وعلى الرغم من تحسن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، إلا أنه يظل قريبًا من منطقة الهبوط.

الاتحاد، الذي يعاني من تذبذب في أدائه، يسعى إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب واستعادة مكانته في الصدارة. ومع غياب المدير الفني نونو سانتو، الذي تم إقالته بعد الهزيمة من القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، يعول الفريق على مساعد المدرب حسن خليفة لقيادة الفريق مؤقتًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد وأبها | من هنــــا

من الجدير بالذكر أن الاتحاد لم يحقق الفوز خارج أرضه منذ ديسمبر 2022، وهو ما يجعل مباراة أبها فرصة هامة للعودة إلى سكة الانتصارات في المباريات الخارجية. من جهة أخرى، أبها يسعى للمحافظة على الزخم الإيجابي الذي حققه في الجولات الأخيرة والمحافظة على مكان آمن في جدول الترتيب.

في إحصائيات المباراة، يظهر الاتحاد تفوقًا في مواجهاته ضد أندية عسير، حيث لم يخسر في آخر عشر مباريات ضد هذه الأندية، مما يجعل

ه مرشحًا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع أبها. ومن الجدير بالذكر أن آخر فوز لأبها في مواجهات أندية جدة كان ضد الأهلي في نوفمبر 2021.

يُتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث يسعى الاتحاد لتصحيح مساره وتحقيق الفوز الذي يحتاجه للتقدم في جدول الترتيب، بينما يطمح أبها في مواصلة التحسن وإظهار أداء يعزز موقعه في المنافسة. تترقب الجماهير هذه المواجهة بشغف، حيث ستكون فرصة للاستمتاع بعرض كروي مثير ورؤية أداء الفريقين في ظل التحديات والتطلعات الرياضية.