ads

حملة مواطن تشارك في مؤتمر القبائل والعائلات المصرية لدعم وتأييد السيسي بالإسماعيلية

أخبار مصر
جانب من الحملة
جانب من الحملة

شارك وفد من حملة مواطن لدعم مصر، وعلى رأسهم محمد فاروق المنسق العام للحملة، وهيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام للحملة، وأحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، في مؤتمر يد بيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، المنعقد بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية، بدعوة من الشيخ أحمد سلامة داود، شيخ مشايخ قبيلة الطميلات.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن المشاركة في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ضرورة حتمية للتأكيد على أن دعمه واجب وطني، لأنه هو من أوقف مخطط بني صهيوني، وقائد مسيرة التنمية والتحول من العشوائية إلى النظام والبناء والتطوير، مشيرا إلى أن الدولة والرئيس لديهم رؤية وتتحرك وفقا للمعلومة وليس للأهواء.

وفي ذات السياق، أكد هيثم أمان،  النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن، أن الحملة بكل قياداتها ورموزها خلف القيادة السياسية، وتدعو كل وطني محب ومخلص لمصر بأن يكون واعيا ومدركا لكافة المخاطر التي تحيط بالوطن، مشيرا إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار كافيا ليكون اختيارنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Elfagr.org

مواد متعلقة

حملة مواطن بإيطاليا تجتمع استعدادا للعمل الأرض

حملة مواطن تعقد مؤتمرا لبحث الحشد في هولندا
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - استشهاد حفيدة إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي (فلسطين اليوم)

عاجل - "الفجر" تنشر القائمة الكاملة لجميع منتجات المقاطعة التي تدعم إسرائيل وبدائلها

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي

انتخابات مُزورة ونادي مخطوف.. مرتضى منصور يعود ويهاجم حسين لبيب

بالأسماء.. المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بفرمان كولر

يلا شوت الاتحاد وأبها مباشر تويتر | الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وابها اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر تويتر | آلحين مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي.. يلا شوت

صدمة كبرى في صفوف الزمالك بشأن نجم الفريق