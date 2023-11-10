حملة مواطن تشارك في مؤتمر القبائل والعائلات المصرية لدعم وتأييد السيسي بالإسماعيلية

شارك وفد من حملة مواطن لدعم مصر، وعلى رأسهم محمد فاروق المنسق العام للحملة، وهيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام للحملة، وأحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، في مؤتمر يد بيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، المنعقد بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية، بدعوة من الشيخ أحمد سلامة داود، شيخ مشايخ قبيلة الطميلات.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن المشاركة في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ضرورة حتمية للتأكيد على أن دعمه واجب وطني، لأنه هو من أوقف مخطط بني صهيوني، وقائد مسيرة التنمية والتحول من العشوائية إلى النظام والبناء والتطوير، مشيرا إلى أن الدولة والرئيس لديهم رؤية وتتحرك وفقا للمعلومة وليس للأهواء.

وفي ذات السياق، أكد هيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن، أن الحملة بكل قياداتها ورموزها خلف القيادة السياسية، وتدعو كل وطني محب ومخلص لمصر بأن يكون واعيا ومدركا لكافة المخاطر التي تحيط بالوطن، مشيرا إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار كافيا ليكون اختيارنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.