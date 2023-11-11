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رأفت عبدالله منسقا لحملة مواطن في مدينة تبوك السعودية

عربي ودولي
بوابة الفجر

استكمالا لاختيار منسقين حملة مواطن لدعم مصر، للمدن الهامة في المملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم والتي تتجاوز ثلاثة ملايين مصري تم اختيار رأفت أحمد عبدالله، رئيس الجالية في تبوك منسقا للحملة في مدينة تبوك.

وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن للمصريين بالخارج، إن اختيار الزميل رأفت عبدالله، إنما يأتي متسقا مع اختيارات الحملة للمنسقين الذين يجب أن يكون لهم تواجد فعال وإيجابي بين أبناء الجالية المصرية بالإضافة بكل تأكيد لإيمانه المطلق بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح.

ومن ناحيته توجه عبدالله، بالشكر للحملة على الثقة التي منحتها له لنيل شرف حشد ودعم المواطنين المصريين لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي واعدا ببذل أقصى جهد في هذه المهمة الوطنية الغالية.

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