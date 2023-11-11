اليوم..أشرف صبحى يفتتح بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة.. ومصر والعراق فى الإفتتاح

يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى السادسة من مساء اليوم السبت بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة والتى تستمر حتى 18 نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، ثم يقام حفل الإفتتاح الذى يقتصر على طابور عرض أعلام الدولة المشاركة فقط، على أن تقام مباراة الإفتتاح فى السادسة والنصف مساء بين منتخبى مصر والعراق.

يحضر إفتتاح البطولة الأسترالي باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية،والسلوفينى برانكو رئيس الاتحاد الأوروبى للكرة الطائرة البارالمبية، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية السابقة وعضوة مجلس الشيوخ، والدكتور صبحى حسانين رئيس مشروع البطل البارالمبى، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، ورؤساء الاتحادات البارالمبية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى،

واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، والسيد غريب إدريس، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، إن اللجنة المنظمة اطمأنت على كل شئ خاص بالصالة التى تقام عليها المنافسات أمس خلال المباراة

الودية التى جمعت فريقين من مصر، والتى كانت بمثابة بروفة لتشغيل الصالة والأجهزة المختلفة، والاطمئنان على كفائتها التشغيلية، كما أطمئن أعضاء اللجنة المنظمة على النواحى الفنية والبدنية للمنتخبين الرجال والسيدات، وخاصة منتخب الرجال قبل لقاء الإفتتاح اليوم مع المنتخب العراقى، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة أجتمعوا باللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية للمنتخبين مساء أمس الجمعة فى فندق الاقامة، للشد من أزرهم، وبث الثقة فى نفوسهم، ورفع روحهم المعنوية،

أضاف اللواء منصور درويش أن الأدوات التى حصلت عليها اللجنة المنظمة من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد، أزالت حمل ثقيل من على كاهل اللجنة المنظمة، ووفرت مبالغ مالية كبير، لذلك يتوجه بالشكر لهما، لدعمهما الكبير للجنة المنظمة والبطولة، بمنح اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى العديد من الأدوات، منها أعلام بعض الدول المشاركة فى البطولة، وجهاز قيلس الكحول للحكام، وطاقم سماعات للحكام، ونظام التسجيل الالكترونى، وعربات الكور، وجهاز قياس شدة الإضاءة " لوكسميتر"، وجهاز قياس قياس درجة الحرارة والرطوبة، وجهاز قياس ضغط الكورة، ودفاتر اسكور شيت باللغة الإنجليزية، ودفاتر ليبرو ودوران، ولوح النتائج اليدوية، ورايات لحكام الخطوط.

أعلن اللواء منصور درويش أن منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى جاهز للبطولة بكل عزيمة وكفاءة وتحدى للمنافسة على اللقب والتأهل للمرة التاسعة للدورة الأوليمبية بباريس 2024، بعد ان شارك في الدورات البارالمبية الأوليمبية منذ إدراج اللعبة في البارالمبياد، وحقق منتخب مصر رقما قياسيا في مشاركة الفرق الجماعية المصرية، حيث شارك في 8 دورات متتالية، حقق فيها الميدالية البرونزية في دورة آثينا باليونان 2004، ثم برونزية دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ويحتل المنتخب المصري حاليا المركز الرابع فى الترتيب العالمي.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

