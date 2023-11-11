بث مباشر تويتر ( الشوط الأول ) | الآن مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري

جولة مؤجلة Al Ahlya Vs El Gouna اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري ، تنطلق اليوم مباراة مؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره الجونة في استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة. يعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعهم في جدول الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري

سيتيح لجماهير الكرة متابعة اللقاء بشكل مباشر عبر بث حي ومباشر على قناة "بوابة الفجر"، حيث يُنتظر أن يكون اللقاء محط أنظار عشاق اللعبة ومتابعي الفريقين. تُقدم هذه المواجهة فرصة للأندية لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، مما يعزز مكانتها في جدول ترتيب الدوري.

يُشار إلى أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. يترقب عشاق الكرة الطريقة التي سيتبارى فيها الأهلي والجونة على أرض الملعب، وكيف ستتكشف الأحداث في هذا اللقاء المهم.

يأتي هذا اللقاء بعد فوز الأهلي في آخر مباراتين له في الدوري، حيث تغلب على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتحقيق فوز جديد لتعزيز مكانته في القمة ومواصلة التنافس على اللقب.

من جهة أخرى، يدخل الجونة المباراة وهو يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وقد فاز في آخر مباراة له على الداخلية بهدفين نظيفين. يسعى الجونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتقديم أداء قوي وتحسين ترتيبه في الدوري.

تألق الأهلي الموسم الماضي حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز، ويسعى للمحافظة على هذا التألق والمنافسة بقوة في الموسم الحالي. بينما حل الزمالك في المركز الثالث في الموسم السابق ويرغب في تحقيق تحسن في أدائه ونتائجه.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمصلحته. يترقب عشاق الكرة المصرية هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة أداء فرقهم المفضلة ورؤية كيف ستكون المنافسة على أرض الملعب.

ميعاد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024

ستقام مباراة الأهلي والجونة مساء السبت الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب خالد بشارة في مدينة الغردقة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024؟

يمكنك متابعة مباريات الدوري المصري فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المتاحة مجانًا.

وستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة من خلال قناة "OnTime Sports HD 1" المفتوحة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والجونة مجانًا عبر "يوتيوب".

وسيقوم حساب قناة "تلفزيون كورة بلس" بنقل المباراة المرتقبة، كما يمكنك متابعتها عبر موقع "بوابة الفجر الرياضية".

ما غيابات الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري 2024؟

استبعد مارسيل كولر، مدرب الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" وكذلك عمرو السولية من قائمة مباراة الجونة.

وسيغيب أيضًا عن المارد الأحمر كل من: حمزة علاء، محمود متولي، أكرم توفيق، محمد الضاوي كريستو، صلاح محسن ورضا سليم.

غيابات الأهلي أمام الجونة

محمود عبد المنعم "كهربا"

عمرو السولية

حمزة علاء

محمود متولي

أكرم توفيق

محمد الضاوي كريستو

صلاح محسن

رضا سليم

ما قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري 2024؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانغ، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

4-3-3 هو النهج التكتيكي المفضل للمدرب مارسيل كولر والذي سيواصل اللعب به أمام الجونة، وسيعتمد السويسري على أنتوني موديست في مركز المهاجم الصريح.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات إلى مركز الجناح، مع استمرار إمام عاشور في قيادة وسط الملعب.

تشكيل الأهلي ضد الجونة

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس خط الوسط مروان عطية - أليو ديانغ - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

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يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق فوز جديد يقوده إلى صدارة جدول الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فريق الداخلية في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة. وقد عقد المدرب مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، حيث حذرهم من تكرار الأداء السيء وإهدار الفرص.

رابط مباشر لمشاهدة الأهلي والجونة | من هنـــا

كولر طالب اللاعبين بالتركيز على النواحي التكتيكية والخطط اللعب، وشدد على أهمية التسجيل المبكر لقتل المباراة وعدم التهاون مع المنافس. وحث الفريق على عدم الاستهانة بخصومهم وعدم إعطائهم الفرص للدخول في اللعبة.

من جهته، يسعى نادي الداخلية بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف تقدم الأهلي نحو صدارة الجدول. حث عبدالعال اللاعبين على إغلاق المساحات ومراقبة لاعبي الأهلي بعناية لتقليل الخطورة على مرمى فريقه.

رابط مباشر لمشاهدة الأهلي والجونة | من هنـــا

وفي الختام، حذر عبدالعال لاعبيه من خطورة مهاجمي الأهلي وقدرتهم على التنوع في اللعب واستغلال الفرص للتسجيل. يترقب عشاق الكرة المصرية هذا اللقاء المثير الذي سيحدد موقف الأهلي في صراعه على الصدارة وجهود الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية.

حكام مباراة الأهلي والجونة

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الاهلى والجونة للحكم محمد يوسف حكما ساحة، يعاونه كل من هانى عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف ومحمود ناصف حكم رابع، بينما على تقينة الفار مصطفى مدحت ويعاونه محمد عباس.

ترتيب الأهلي والجونة

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة من ٤ مباريات وأحرز لاعبوه ١١ أهداف وتلقت شباكه ٣ أهداف، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات وأحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ظهور نيدفيد.. موديست يقود الأهلي أمام الجونة في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الجونة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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تشكيل الجونة الرسمي أمام الاهلي