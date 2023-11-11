منتخب مصر لذوي الهمم يعود للقاهرة الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة تنس الطاولة بفرنسا

تواصل بعثة المنتخب المصري للإعاقات الذهنية، لتنس الطاولة، منافسات البطولة المفتوحة لباراتنس الطاولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويشارك في البطولة 4 لاعبين من الإعاقة الذهنية، وهم عبد الرحمن محمود بهجت، أحمد عصام الدين عشماوي، نسرين سعيد محمد، ليلي حسام الدين شردي.

وأسفرت المنافسات حتى اليوم عن خروج جميع اللاعبين من دور المجموعات، والذين شاركوا بالبطولة فردي وزوجي وزوجي مختلط، على أن يلتقوا منتخبات أخرى.

وتستعد بعثة المنتخب المصري للعودة للقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، مع قيادات الإتحاد الدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس الإداره والكابتن محمود عطية ومصطفي الجبالي إداري وأمنية حسن المشرفة علي منتخب السيدات.

جدير بالذكر، أن المنتخب المصري للإعاقات الذهنية كان قد شارك في منافسات دورة الألعاب العالمية التي أقيمت يونيو الماضي في فرنسا، واستطاع الفراعنة حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 11ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و11ميدالية برونزية.

