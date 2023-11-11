كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والجونة يلا شوت اليوم

منافسة المؤجلة Al Ahlya Vs El Gouna اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والجونة يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري المصري، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دوري Nile لموسم 2023/2024، حيث ستُقام المباراة في الغردقة. يطمح الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري المحلي.

يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في مباراة الجونة بهدف التصدر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز، الذي خاض ست مباريات في المسابقة بينما خاض الأهلي خمس مباريات حتى الآن.

الأهلي حقق الانتصار في جميع مبارياته الأربع السابقة في الدوري، حيث فاز على المصري والإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في كل مباراة، ثم حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز أيضًا على سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد في كل مباراة.

في المقابل، يدخل فريق الجونة المباراة بعد أداء جيد حتى الآن في المسابقة، حيث حقق 8 نقاط من 5 مباريات، بواقع فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. يتطلع الجونة إلى استغلال ميزة الأرض وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي أو على الأقل إلى فرض التعادل.

بهذا يُنتظر أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، فيما يسعى الجونة لتقديم عرض قوي يمكنه من مواصلة تقديم نتائج إيجابية في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023/2024

في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، يتطلع النادي الأهلي إلى استعادة الصدارة عندما يواجه فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة. من المقرر أن تقام المباراة في ملعب "خالد بشارة"، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الحالي.

يُشكل هذا اللقاء فرصة للأهلي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، بهدف تحقيق التقدم في جدول ترتيب الدوري. يدخل الأهلي المباراة وهو في وضع جيد، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة في الموسم الحالي.

المدرب السويسري مارسيل كولر يعمل على تحفيز اللاعبين وتصحيح بعض الأوجه التكتيكية والفنية التي يمكن تطويرها. يسعى الأهلي إلى تحقيق فارق نقاط يضعه في المركز الأول على جدول الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز 2023/2024، ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، فيما يأتي موعد مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز 2023/2024

تعد قنوات On time sports، هي القنوات الناقلة مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري الممتاز 2023/2024، باعتبارها تمتلك حق إذاعة جميع مباريات الدوري المصري وغيره من المسابقات المحلية، للجماهير داخل حدود جمهورية مصر العربية وعدد من بلدان الوطن العربي، وبالتالي فإن مشاهدة مباراة الأهلي والجونة ستكون عبر تردد قناة أون تاسم سبورت 1 الموضح في الجدول الآتي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري 2023/2024، وذلك برصيد 12 نقطة من أصل 4 لقاءات خاضها الأحمر حتى الآن، فيما يأتي فريق الجونة في المركز العاشر بواقع 8 نقاط من أصل 5 مباريات.

من الناحية الأخرى، يتطلع فريق الجونة إلى تقديم أداء قوي والحصول على نتيجة إيجابية أمام الأهلي. يدرك الفريق أن المباراة لن تكون سهلة، لكنه يستعد بشكل جيد لمواجهة التحدي.

سيشهد ملعب "خالد بشارة" منافسة قوية بين الفريقين، ومن المتوقع أن يقدموا عرضًا رياضيًا مثيرًا يليق بالسمعة والتاريخ الكبيرين لهما في كرة القدم المصرية. يترقب عشاق اللعبة هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة أحداثه والتحليق بفرحة الفوز أو التألق بالأداء الجيد.

الأهلي أمام الجونة بث مباشر

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح خط الوسط أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم حسين الشحات، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

تشكيل الجونة ضد الأهلي اليوم

حراسة المرمى أحمد مسعود. خط الدفاع صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود. خط الوسط عبد الفتاح تاحا - أشرف مجدي - أحمد بلحاج. خط الهجوم أرنو - أوكوروجي جابرييل - أيمن موكا.

وتواجه الأهلي مع فريق الجونة في 21 مباراة، انتصر المارد الأحمر في 12 لقاء، مقابل فوز وحيد للجونة، وسيطر التعادل على 8 مباريات بين الفريقين.

المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2009-2010، حين تقابل الأهلي مع الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا العام، وانتصر بنتيجة 1 - 0.

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اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين كان في بطولة الدوري المصري موسم 2021-2022، وحينها فاز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

انتصار وحيد لفريق الجونة على الأهلي

فريق الجونة حقق فوزه الوحيد على الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2013-2014، حين فاز على ملعبه بنتيجة 1 - 0.

فوز تاريخي

الأهلي كان قد حقق فوز تاريخي، ومن أكبر النتائج التي تحققت في تاريخ الكرة المصرية، حين فاز على فريق الجونة بنتيجة 13 - 0 في بطولة كأس مصر موسم 2014-2015.

رابط مباشر لمشاهدة الأهلي والجونة | من هنـــا

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق بيراميدز، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.