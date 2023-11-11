بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم في الدوري السعودي ‘‘ تقدم النصر ‘‘ | يلا شوت

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة

جولة في روشن Al-Nasr VS Al-Wahda اليوم، مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يسعى نادي النصر إلى تحقيق أداء قوي والفوز عندما يواجه الوحدة في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. بعد فوز الهلال على التعاون، أصبح النصر بحاجة إلى تحقيق الفوز لتقليل الفارق في جدول الترتيب والاقتراب من المتصدر.

النصر يتقدم في بداية اللقاء 

في اللحظة الثانية عشرة من بداية المباراة، نجح أليكس تيليس في تسجيل هدف رائع لصالح النصر أمام الوحدة. بهذا الهدف، يطمح النصر في حصد الثلاث نقاط في هذا اللقاء الهام.

بث مباشر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة النصر والوحدة، اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد العزيز» معقل فريق الوحدة.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة اليوم السبت بمسابقة بالدوري السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يتأثر أداء النصر بأداء الهلال، ويعتبر الفوز في مواجهة الوحدة ضروريًا للنصر لضمان دخول فترة التوقف الدولي بأفضل صورة ممكنة. يسعى الفريق لتحقيق الفوز في ملعب "الشرائع"، والذي يُعَد تحديًا صعبًا للغاية، خاصةً أمام الوحدة الذي يظهر بأداء مميز تحت قيادة المدرب اليوناني دونيس.

المباراة أيضًا تحمل أهمية خاصة للنجم كريستيانو رونالدو، الذي يتنافس مع لاعبين آخرين على صدارة هدافي الدوري السعودي. يجد رونالدو نفسه تحت ضغط بعد تسجيل مهاجم آخر عددًا من الأهداف. يعزز هذا التنافس الهداف أهمية المباراة لرونالدو وللفريق بشكل عام.

باعتبارها مباراة رئيسية للنصر، يجب عليهم الاستعداد بشكل جيد تكتيكيًا ونفسيًا لمواجهة الوحدة. يجب على الفريق العمل على تحسين نقاط القوة وتلافي الضعف في أداء الفريق، وضرورة التركيز على تحقيق الفوز لضمان استمرار التنافس على صدارة الدوري.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

مباراة النصر والوحدة ستكون متاحة للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD. لكن، للمشاهدين خارج السعودية أو الذين يفضلون جودة الصورة عالية الدقة، سيكون عليهم الاشتراك في إحدى باقات الشركة الرياضية السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير والوصول إلى قناة SSC1 HD المشفرة.

يُشدد على أهمية الاشتراك في الباقة الرياضية المناسبة واقتناء جهاز GOBX لضمان تجربة مشاهدة عالية الجودة. يجب على المهتمين القيام بذلك قبل بداية المباراة لضمان الوصول إلى التغطية الكاملة للحدث الرياضي.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر الوحدة في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة  SSC 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة النصر والوحدة متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق "شاهد" للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، فسيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

متى موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والوحدة هو السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل النصر ضد الوحدة

الخط الفنيالتشكيل الأساسي
حراسة المرمىنواف العقيدي
خط الدفاعأليكسيس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الله الخيبري، عبد الله العمري
خط الوسطمارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو
خط الهجومعبد الله غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

تشكيل الوحدة ضد النصر

الخط الفنيالتشكيل الأساسي
حراسة المرمىمنير محمدي
خط الدفاعأوسكار دوارتي، عبد الله الحافظ، إسلام هوساوي، سعيد المولد
خط الوسطأنسيلمو، فيصل فجر، فتور كرويج
خط الهجومكريغ غودوين، أودوين إيغالو، حسين العيسى

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت اليوم 

مباراة الوحدة والنصر تعد من بين اللقاءات الحاسمة المنتظرة بشغف من قبل جماهير كلا الفريقين، فهما يحظيان بشعبية كبيرة وتأثير واسع في عالم كرة القدم. يزداد الاهتمام بهذه المواجهة بشكل خاص بعد انضمام النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، الأمر الذي أضفى جوًا من الإثارة والتحدي على المنافسة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة | من هنـــا

يعتبر النصر من الأندية الرياضية البارزة في الدوري السعودي، حيث يسعى دائمًا لتحقيق البطولات والتفوق على منافسيه. تعكس مواجهته مع الوحدة رغبته في مواصلة صدارته للترتيب العام، خاصة بعد فوزه الأخير على التعاون.

على الجانب الآخر، يتحدى نادي الوحدة الوضع الصعب في الدوري، حيث يسعى جاهدًا لتحسين وضعه وابتعاد عن منطقة الهبوط. يعكس رصيده الحالي جهود الفريق في المنافسة، ومواجهة النصر تأتي كفرصة هامة للفوز وتحسين ترتيبه في الجدول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة | من هنـــا

يشهد الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم منافسة شديدة، ويتنافس الأندية على الصدارة وتحقيق النقاط الثلاث في كل جولة. تقام المباراة في استاد الملك عبدالعزيز، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومثيرًا للجدل.

يستعد عشاق كرة القدم في السعودية وحول العالم لمتابعة هذه المواجهة المثيرة والتي ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت القاهرة في يوم السبت، الموافق 11 نوفمبر 2023. ستكون هذه المباراة فرصة لمشاهدة تألق نجوم الفريقين واستمتاع بأجواء المنافسة القوية في الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر الرسمي لمباراة الوحدة بدوري روشن

وجاء تشكيل النصر لمباراة الوحدة على النحو التالي:

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