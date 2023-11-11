بــدأت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 11-11-2023 في الدوري الاسباني | يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 11-11-2023 في الدوري الاسباني | يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 11-11-2023 في الدوري الاسباني | يلا شوت، ريال مدريد.. يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة هامة اليوم السبت في الدوري الإسباني لحساب الجولة الثالثة عشر ويستضيف فريق فالنسيا في قمة مباريات الجولة، ويبحث الميرنجي عن الفوز في لقاء اليوم وتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو.

ريال مدريد يدخل مواجهة الليلة وعينه على استعادة صدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت، فهو يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا.

يستقبل ريال مدريد على سانتياغو برنابيو نظيره فالنسيا، في واحدة من قمم الدوري الإسباني الكلاسيكية التي تقام لحساب الجولة 13.

ويسعى النادي الملكي للرد في الليغا بعد التعثر بالجولة الماضية أمام رايو فاليكانو، وذلك أملًا في استعادة الصدارة من مفاجأة هذا الموسم جيرونا.

12 مباراة خاضها ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة فقط.

ويعول كارلو أنشيلوتي في مباراة الليلة على نجمه الأول، الإنجليزي جود بيلينجهام والذي سجل 10 أهداف هذا الموسم في الليجا، ليعتلي صدارة الهدافين، وهو أحد مفاتيح اللعبة الهامة في تشكيلة ريال مدريد.

فالنسيا وريال مدريد بث مباشر يلا شوت:

قد تظهر أحداث أخرى خلال المباراة مثل الإصابات التي قد تؤثر على أداء الفريقين وتغيير التكتيكات الاستراتيجية. يجب أن يتكيف اللاعبون والمدربون مع هذه التحديات ويبدأوا في البحث عن الحلول المناسبة للتفوق.

وفي النهاية، يأتي الوقت المنتظر عندما يحدث الهدف المهم الذي يفصل الفريقين. يرتفع صوت الجماهير وتحتشد الأعين حول الهدف الذي سيحسم المواجهة. قد يكون هذا الهدف لأحد الفرق لتحقيق النصر المثير، أو لأحدى الفرق لتعزيز تفوقها في المباراة.

ينتهي اللقاء بصافرة النهاية، حيث تنطلق التهاني والاحتفالات من جماهير الفريق الفائز. وإلى جانب ذلك، يتبقى الاحترام والشهامة بين الفرق وجماهيرهم، حيث يُثبتون أن الروح الرياضية هي جوهر اللعبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا | من هنـــا

تترك مباراة ريال مدريد وفالنسيا آثارها في عالم كرة القدم الاوروبية حيث يتحدث العشاق عن الأحداث الملحمية واللحظات الحاسمة التي عاشوها. فالمواجهة بين هاذان الفريقان العملاقين تُلخص جوهر التنافس والإبداع وروح النضال في كرة القدم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا | من هنـــا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، أما فالنسيا يأتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو، على الجانب الآخر يأمل فالنسيا في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 31 نقطة

2- ريال مدريد 29

3- برشلونة 27 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال بيتيس 20 نقطة

7- ريال سوسييداد 19 نقطة

8- فالنسيا 18 نقطة

9- رايو فاليكانو 18 نقطة

10- لاس بالماس 17 نقطة

11- خيتافي 15 نقطة

12- أوساسونا 13 نقطة

13- فياريال 12 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

15- إشبيلية 11 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 6 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

كيبا

كارفاخال – روديجر– ألابا – فران جارسيا

كامافينجا – فالفيردي– بيلينجهام

فينيسويس،خوسيلو- رودريجو