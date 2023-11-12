موانئ البحر الأحمر تتداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و410 شاحنات و53 سيارة بموانئها خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن وصول ومغادرة 866 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 13 سفينة.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 2500 طن بضائع، و181 شاحنة، و40 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف و500 طن بضائع، و229 شاحنة، و13 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون إكسبريس)، وغادرته السفينتان (الحرية) و(دليلة)، فيما جرى تداول 2000 طن بضائع، و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (أور) و(آيلة) بميناء نويبع البحري.