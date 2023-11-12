ميناء دمياط تتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 26 ألفا و657 طنا شملت 9 آلاف و225 طن يوريا، و4 آلاف و672 طن رمل، وألفين و45 طن علف بنجر، و4 آلاف و711 طن ملح، و6 آلاف و4 أطنان بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و83 طنا شملت 7 آلاف و74 طن خردة، و8 آلاف و634 طن حديد، وألف و101 طن خشب زان، و8 آلاف و50 طن قمح، و987 طن بذر كتان و8 آلاف و237 طن أبلاكاش.

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 658 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 394 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4586 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74 ألفا و744 طنا وبمخازن القطاع الخاص 412 ألفا و511 طنkا. ولفت إلى أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية ألفين و590 طن قمح متجهين لصوامع طنطا والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 4 آلاف و312 شاحنة.