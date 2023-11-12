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السعودية وكوت ديفوار تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقّع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للمؤسسات الإيفواري أمس السبت مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية وكوت ديفوار، وذلك بالتزامن مع أعمال القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها العاصمة الرياض.


وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفّر منصة لرجال الأعمال السعوديين والإيفواريين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

 

وذكرت أن المجلس سيفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.

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