ads

العراق يتوقع الوصول لاتفاق لبدء الإنتاج بحقول كردستان خلال ثلاثة أيام

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن العراق يحرص على استئناف الإنتاج والتصدير من حقول إقليم كردستان.

وكان حيان قد وصل إلى إقليم كردستان، صباح اليوم، وكان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين، وقال عبد الغني: إن "الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية، وأشار عبد الغني، إلى حرص الحكومة بإيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم، مؤكدًا أنه سيلتقي عددًا من المسؤولين في الإقليم.

وأوضح أنه يتوقع أن يصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط لاستئناف الإنتاج من الحقول في الإقليم خلال ثلاثة أيام.

وكان المسؤلون العراقيون قد تواصلوا بشكل مكثف خلال الفترة الماضية مع الحكومة التركية بشأن استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي.

وقال وزير النفط العراقي إن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وجاء القرار التركي بشأن وقف الصادرات البترولية عقب قرار صادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل الضرر الذي لحق بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وبناء على هذا الحكم أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس الماضي.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ 4 - 4 ]

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ محمد صلاح يتألق ]

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة برشلونة وألافيس اليوم 12-11-2023 في الدوري الإسباني [ ليفاندوفيسكي يتألق ]

أهداف مباراة الأهلي والجونة اليوم 11-11-2023 في الدوري المصري

أول تعليق من جوارديولا عقب تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي.. تصريحات مثيرة

عاجل - الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الضغط على حماس (أمر غامض)

عاجل | أسعار السكر تتجاهل تصريحات وزير التموين.. الكيلو وصل 50 جنيها