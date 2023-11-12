العراق يتوقع الوصول لاتفاق لبدء الإنتاج بحقول كردستان خلال ثلاثة أيام



أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن العراق يحرص على استئناف الإنتاج والتصدير من حقول إقليم كردستان.

وكان حيان قد وصل إلى إقليم كردستان، صباح اليوم، وكان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين، وقال عبد الغني: إن "الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية، وأشار عبد الغني، إلى حرص الحكومة بإيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم، مؤكدًا أنه سيلتقي عددًا من المسؤولين في الإقليم.

وأوضح أنه يتوقع أن يصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط لاستئناف الإنتاج من الحقول في الإقليم خلال ثلاثة أيام.

وكان المسؤلون العراقيون قد تواصلوا بشكل مكثف خلال الفترة الماضية مع الحكومة التركية بشأن استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي.

وقال وزير النفط العراقي إن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وجاء القرار التركي بشأن وقف الصادرات البترولية عقب قرار صادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل الضرر الذي لحق بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وبناء على هذا الحكم أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس الماضي.