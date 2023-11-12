العراق يقترض 257 مليون دولار لتمويل صيانة محطات كهرباء



وقعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي اليوم الأحد، اتفاقية قرض تمويل مشروع صيانة محطات الطاقة الكهربائية مع بنك J.P. Morgan.

ويأتي هذا الاتفاق بالشراكة مع جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) PUP5/B وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار.

ووفقًا لوزارة المالية العراقية، فإن تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق، مما سينعكس لصالح رفع إنتاجية الطاقة وبالتالي تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أتمت في وقت سابق توقيع اتفاقيتي القرض الرابع والخامس لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض وكالة "جايكا" اليابانية، إذ ستعمل تلك القروض على إدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية إلى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الأمثل للمشاريع الحيوية والخدمية وفق متطلبات البرنامج الحكومي.

قررت الحكومة العراقية الشهر الماضي إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق، وذلك في إطار توفير الطاقة التشغيلية لمحطات الكهرباء.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني صرح يوم الأحد بأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة وأن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

أعلن وزير النفط العراقي إن بلاده توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

هذا ويتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط لاستئناف الإنتاج من الحقول في الإقليم خلال ثلاثة أيام.