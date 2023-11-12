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الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مواعيد بطولات الألعاب الفردية للموسم الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مواعيد عدد من بطولات الالعاب الفردية بالدورة الرياضية ال ٥١ للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وحدد الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري لإقامة قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد على ان تنطلق البطولة يوم 21 من نفس الشهر وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتستضيفها جامعة القاهرة.. كما تقام قرعة بطولة تنس الطاولة يوم 30 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد أيضا، على ان تقام البطولة يوم ٣ ديسمبر لمدة ٣ ايام في جامعة الإسكندرية.

وتقام بطولة الزعانف يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر الجاري في جامعة القاهرة، بينما تقام بطولة السباحة في جامعة القاهرة لمدة ٣ ايام بداية من يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، في حين تقام بطولة الألعاب الإلكترونية يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان.

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن اقامة بطولة كرة السرعة يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري بفرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر، وبطولة السلاح ايام ٣ و٤ و٥ ديسمبر المقبل في نادي السلاح بالاسكندرية.

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