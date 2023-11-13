الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مساء الأحد، أن مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة.

وأضاف أن المنظمة تمكنت من التواصل مع متخصصين في مجال الصحة في مستشفى الشفاء.

وأشار إلى أنه مستشفى الشفاء لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن.. وعدد الوفيات بداخله ارتفع بشكل ملحوظ.

وأكد أنه لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس.. نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومن جهتها، أعلنت حركة حماس عن وفاة 5 أطفال رضّع و7 مرضى بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء.

وأضافت الحركة: “لسنا طرفًا في إدارة مستشفى الشفاء، ولا وجود لنا ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه”.