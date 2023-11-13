الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة المائية.. وتحذر: شديدة الخطورة

أخبار مصر
شبورة على شوارع القاهرة
شبورة على شوارع القاهرة - أرشيفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الأجواء المتوقعة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا قد تصل إلى حد الضباب.

وبحسب هيئة الأرصاد تستمر الشبورة التي بدأت منذ الساعة 4 صباحا، حتى الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ووصفت الأرصاد الجوية الشبورة المائية بالظاهرة الجوية الخطيرة، مشددة على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

تستمر اليوم الاثنين، الحالة الجوية الممطرة والصواعق الرعدية على عدد من المناطق على فترات متقطعة.

وكشفت خرائط الطقس عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، وسقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، وسط توقعات باستمرار فرص سقرط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر.

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