ممدوح عيد أفضل رئيس ناد في مصر



كرمت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، بمناسبة اختياره أفضل رئيس نادي في مصر لعام ٢٠٢٣، وذلك خلال حفل أوسكار المساء والكورة والملاعب، والذي يقام للمرة ٦١ تاريخيا.

وتم اختيار المهندس ممدوح عيد أفضل رئيس تنفيذي لنادي مصري في عام ٢٠٢٣ في ظل التطور الهائل الذي أصبح عليه نادي بيراميدز تحت قيادته ونجاحه في أن يكون أحد أهم وأفضل الأندية في مصر وقارة إفريقيا والمنطقة العربية.

وتسلم رئيس نادي بيراميدز الجائزة والتكريم من السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، والأستاذ محمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب.