عاجل.. الحكومة تسعي لضبط أسعار السكر بطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن

كشف متعاملون باسواق السلع العالمية، أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة لوزارة التموين طرحت مناقصة لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من السكر الخام.

ويمكن توريد السكر من أي مناشئ اختيارية، وسيكون آخر موعد لتقديم عروض الأسعار هو 18 نوفمبر تشرين الثاني.

والسكر مطلوب للوصول على فترتين،الفترة المحتملة الأولى هي بين 25 ديسمبر كانون الأول 2023 والعاشر من يناير كانون الثاني 2024، أما الثانية فهي بين 11 و26 يناير كانون الثاني 2024.

وفي آخر مرة لشراء سكر في مصر أوردتها التقارير في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية نحو 100 ألف طن من السكر الأبيض المكرر نيابة عن الشركة.