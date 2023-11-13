عاجل.. المراكبي للصلب يرفع سعر طن الحديد إلى 39.500 ألف جنيه

بعد زيادات عز

رفع حديد المراكبي اسعار بيع منتاجته من حديد التسليح بقيمة 6 الآلاف جنيه في أرض المصنع ليصل إلى 38 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.



وذكرت شركة المراكبي للصلب في إخطار لوكلائها، أنه تم تحديد اقصي سعر لبيع طن الحديد لتجار التجزئة عند 38.670 ألف جنيه، على ان يكون اقصي سعر لبيعه للمستهلكين عند 39.500 جنيه للطن.



كما أعلنت شركة حديد عز، تحديد السعر الأقصى لبيع طن حديد التسليح للمستهلكين والتجار بعد زيادات الأخيرة في سعر تسليم أرض المصنع، والتي تجاوزت 3 الآلاف جنية.



ورفع حديد عز سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع أمس من مستويات 32135 جنيها إلى 36000 جنيه على أن يتم التطبيق بداية من اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.



وقال حديد عز في منشور للتجار، إنه وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 19 لسنة 2008، الذي يلزم كل المصانع الحديد بالإعلان عن أسعار الحد الأقصى بيع حديد التسليح الوكلاء، يكون أقصى سعرا لبيع طن الحديد للتجاري عند 36900 جنيه.

وأضاف، أنه أقصى سعرا لبيع طن الحديد التسليح للمستهلكين عند 37305.96 جنيهات.