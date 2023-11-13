تفاصيل لقاء "مستقبل وطن" مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل حزب مستقبل وطن، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعزيز التعاون الثنائي وعرض القضايا والرؤى المستقبلية المشتركة.



كن ذلك بحضور، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب فخري طايل، أمين العلاقات الحكومية المركزي بالحزب، والمهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية المركزي بالحزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن، والنائب سيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، والنائب أحمد البنا، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، والمهندس أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بالحزب، والدكتورة نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة بالحزب.



وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء التنسيقية هم نيفين إسكندر، محمد سيف الله، محمد صلاح خليفة، مارك مجدي.



وأكد المشاركون في اللقاء، تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستعرضين ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع لبناء الجمهورية الجديدة، مثمنين موقف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.



وناقش الجانبان، أهمية دور حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة الحزبية والسياسية والعامة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة كافة الأحزاب السياسية الوطنية على مختلف توجهاتها، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في المشاركة السياسية الفاعلة.



كما استعرض اللقاء، عددًا من المقترحات على كافة الأصعدة، سواءً المتعلقة بالمرأة، أو الشباب، وكذلك القضايا الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.