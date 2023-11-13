اليوم..سيدات مصر يواجهن الصين ورواندا فى بطولة العالم البارالمبية للطائرة.. والرجال جاهزون للقاء الغد

يبدا منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للسيدات مشواره اليوم الإثنين فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تستمر حتى السبت المقبل، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبل بباريس 2024، حيث يلعب منتخب مصر للسيدات مباراتين اليوم، مع الصين فى العاشرة من صباح اليوم، ثم يلتقى مع نظيره الرواندى فى تمام الساعة الخامسة، ويأمل منتخبنا تحقيق الفوز اليوم فى المباراتين لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائى للعب على المراكز من الأول وحتى الرابع، خاصة وأن المنتخب الصينى العنيد حقق فوزا كبيرا على المنتخب المنغولى بثلاثة أشواط نظيفة 25/3، 25/7، 25/4 ، ولذلك فإن اللقاء بين المنتخبين الصينى والمصرى سوف يكون صعبا للغاية على منتخبنا، والفوز فيه يضع الفائز على قمة المجموعة، بعد أن تلقى المنتخب الراوندى للسيدات الذى يلعب مع مصر المباراة الثانية، خسارة قاسية من نظيره الألمانى بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها 20/25، 19/25، 22/25، ولهذا فإن لقاء مصر الثانى مع روندا سيكون أسهل نسبيا عن لقاء التنين الصينى، كما تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى فيلعب سلوفينيا مع هولندا، والبرازيل مع كندا، وألمانيا مع منغوليا.

واسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات السيدات، عن فوز بريطانيا على هولندا بثلاثة أشواط نظيفة،25/15،25/14،25/15، وفوز سلوفينيا بصعوبة على أوكرانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/20، 19/25، 25716،21/25،15/9، وحقق المنتخب المنغولى فوزا سهلا على نظيره الرواندى بثلاثة أشواط نظيفة.

وتقام اليوم أربع مباريات فى منافسات الرجال، فيلعب المنتخب اليابانى مع نظيره الإيرانى، ويلتقى المنتخب البرازيلي مع الصين، وفرنسا مع بريطانيا، وألمانيا مع أوكرانيا، واسفرت نتائج اليوم الثانى للرجال عن فوز اليابان على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 26/28، 25/18،25/21،25/18، وفاز المنتخب الصينى على نظيره الهندى بثلاثة أشواط دون رد، 25/4،25/8،25/12، ولم يجد منتخب الماكينات الألمانية صعوبة فى لقائه مع المنتخب البريطانى، وفاز بكل سهولة بثلاثة أشواط نظيفة، 25/9،25/6،25/8، واختتمت مباريات اليوم الثانى بفوز هولندا على فرنسا بثلاثة أشواط للا شئ، 25/19،25/10، 25/21.

وأنهى منتخبنا الوطنى للرجال تحت قيادة اللواء أيمن العفيفى المدير الفنى استعداداته للقاء المنتخب الرواندى فى ثان مبارباته فى بطولة العالم بعد أن حقق فوزا سهلا على المنتخب الجزائرى فى مباراة الإفتتاح بثلاثة أشواط نظيفة 25/17،25/11،25/23، وحرص

أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى،

واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، والسيد غريب إدريس، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد، على الإجتماع باللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباريات المقبلة للدخول فى المربع الذهبى، والمنافسة على الوقوف فوق منصات التتويج.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، إن

منتخب مصر للرجال قدم مباراة قوية فى إفتتاح البطولة أمام المنتخب الجزائرى، واستطاع الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة، فضلا عن تقديم اللاعبين سيمفونية رائعة من الأداء الفنى ساعده فى ذلك أرتفاع معدل اللياقة البدنية، التى كفلت المنتخب بالفوز فى الثلاثة اشواط بفارق كبيرة فى عدد النقاط، متمنيا أن يقدم اليوم منتخب السيدات مستوى فنى وبدنى قوى فى مباراتيه أمام الصين، ورواندا.

أعلن اللواء منصور درويش أن منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى اثبت جاهزيته الفنية والبدنية للبطولة بكل عزيمة وكفاءة وتحدى، وأصبح قادرا للمنافسة على اللقب والتأهل للمرة التاسعة للدورة الأوليمبية بباريس 2024، بعد ان شارك في الدورات البارالمبية الأوليمبية منذ إدراج اللعبة في البارالمبياد، وحقق منتخب مصر رقما قياسيا في مشاركة الفرق الجماعية المصرية، حيث شارك في 8 دورات متتالية، حقق فيها الميدالية البرونزية في دورة آثينا باليونان 2004، ثم برونزية دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ويحتل المنتخب المصري حاليا المركز الرابع فى الترتيب العالمي.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان ، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظم

