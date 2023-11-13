"أفريكسم بنك" يقدم تسهيلات ائتمانية للسويدي والمقاولون العرب بـ 500مليون دولار



وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة السويدي إلكتريك وشركة المقاولون العرب بهدف تمويل رأس المال العامل لمشروعاتهما في إفريقيا.

وحصلت شركة السويدي إلكتريك على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار من أفريكسم بنك بهدف تمويل إصدار خطابات ضمان لأعمال المقاولات ورأس المال العامل لتنفيذ مشاريعها المتراكمة الممتدة عبر القارة الإفريقية، وقام بتوقيع الاتفاقية أيمن الزغبي، رئيس التجارة البينية وتمويل التجارة والشركات والاستثمار في أفريكسم بنك مع المهندس محمد عاطف نائب رئيس مجموعة السويدي إلكتريك.

وساعد البنك شركة السويدي إلكتريك في الفوز بعقود الهندسة والمشتريات والبناء المتعلقة بالطاقة وتنفيذها في أكثر من 9 دول إفريقية من بينها زامبيا وأنجولا وتوجو وإثيوبيا وغانا وجنوب السودان وكاميرون والنيجر وتنزانيا وغيرها.

كما وقع أفريكسيم بنك مع شركة المقاولون العرب على تمويل بقيمة 200 مليون دولار بغرض إصدار خطابات ضمان للمقاولات لتمويل مشاريعها الجارية قيد التنفيذ في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ومحمد أنسي البشوتي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

كان أفريكسيم بنك، ساهم في تمويل المشروع المشترك المصري بين المقاولون العرب ومجموعة السويدي إلكتريك لبناء سد روفيجي ومحطة الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بتكلفة إجمالية قدرها 2.9 مليار دولار.

كما أصدر أفريكسيم بنك خطابات ضمان لدعم مشاريع المقاولون العرب في عدد من الدول الإفريقية وهي كوت ديفوار وتنزانيا وإثيوبيا وموريتانيا والمغرب.