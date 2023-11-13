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موانئ البحر الأحمر تتداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و388 شاحنة و66 سيارة.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع و242 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، و146 شاحنة و5 سيارات.

حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما غادرت الميناء العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و121 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 811 راكبا بموانئها.

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