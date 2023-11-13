التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا تتجاوز 140 مليار دولار في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 140.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشفت البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الصينية أن قيمة واردات الصين من إفريقيا بلغت خلال الفترة المشار إليها 53 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 12.4 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة صادراتها إلى إفريقيا إلى 87.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.4 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إلى أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات في إفريقيا خلال الفترة من يناير - يونيو 2023، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي، بينها 1.58 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة غير المالية.

كما وقعت الصين عقودا جديدة لمشاريع في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 7.64 في المائة على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي.