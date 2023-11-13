ads

التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا تتجاوز 140 مليار دولار في 6 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 140.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

 

وكشفت البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الصينية أن قيمة واردات الصين من إفريقيا بلغت خلال الفترة المشار إليها 53 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 12.4 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة صادراتها إلى إفريقيا إلى  87.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.4 في المائة على أساس سنوي.

 

وأشارت البيانات، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إلى أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات في إفريقيا خلال الفترة من يناير - يونيو 2023، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي، بينها 1.58 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة غير المالية.

 

كما وقعت الصين عقودا جديدة لمشاريع في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 7.64 في المائة على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي.

 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - الأردن يتخذ موقف صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي "مفاجأة"

عاجل.. الكلمة الكاملة لـ "أبو عبيدة" الناطق باسم القسام حول الحرب في غزة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة أحمد فتوح

عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟

عاجل.. "عقوبة عبرة" رئيس الزمالك يقسو على أحمد فتوح وصبحي والزناري

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ 4 - 4 ]

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ محمد صلاح يتألق ]

بمشاركة 59 دولة.. تفاصيل المنتدى البلدي الدولي الخامس للبريكس بروسيا 2023