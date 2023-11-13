المغرب يتجه لشراء 168 قطار باستثمارات 1.57 مليار دولار



أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن مناقصة لشراء 168 قطارًا.

ويعتزم المغرب استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار)، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتشمل المناقصة 150 قطارا للخدمات بين المدن وكذلك خدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، علاوة على 18 قطارًا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

ويمتد برنامج الاستلام على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة للصيانة (سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات).

وقبل خمس سنوات، أطلق المغرب أول خط للسرعة الفائقة بالبلاد وإفريقيا (البراق) يربط بين مدينة طنجة شمالًا والدار البيضاء

ويستهدف المغرب من خلال القطارات الجديدة مواكبة الإقبال المتزايد على التنقل عبر القطار، وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم، علاوة على تأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش.

ويرمي المكتب إلى إرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي، وفق الوكالة.