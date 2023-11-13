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أسعار الذهب قرب قاع 3 أسابيع مع ارتفاع سعر الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

تحوم أسعار الذهب الاثنين 13 نوفمبر قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
             
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلًا 1938.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1942.50 دولار.
             

هبط الذهب 2.8% الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، آمالا في خفض أسعار الفائدة.
             

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "التركيز ينصب نوعا ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل الفدرالي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات".
             
من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.
             

وارتفع الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.12 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 845.60 دولار.
             
وزاد البلاديوم 0.5% إلى 967.85 دولار للأونصة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.

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