أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى 2.44 مليون برميل في 2023



رفعت أوبك في تقريرها الشهري الصادر الإثنين 13 نوفمبر 2023 توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 2.44 مليون برميل يوميًا في 2023، كما ابقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميًا، كما ثبتت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في 2023، وأبقت على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في 2024.

كما رفعت توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في 2023K الإبقاء على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك عند 1.4 مليون برميل يوميًا في 2024.

كما أبقت على على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 0.6 مليون برميل يوميًا في 2023K تثبيت توقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 0.8 مليون برميل يوميًا في 2024.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام ارتفع 80 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 27.90 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بقيادة إيران وأنجولا ونيجيريا، بينما انخفض الإنتاج من ليبيا والمملكة العربية السعودية والكويت.