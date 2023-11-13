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سعر الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى منذ أول أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 سجل الروبل الروسي يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس آب عند 91.5250 للدولار في ظل انتعاش أسعار النفط وترقب المتعاملين في سوق العملات مزيدا من الدعم من مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية.

ويمثل ذلك قفزة بأكثر من 0.7 بالمئة خلال اليوم.

وفي مقابل اليورو، سجل الروبل ارتفاعا أيضا بأكثر من 0.5 بالمئة ليصل إلى ذروته عند 97.9500 لليورو، وحقق ارتفاعا مماثلا أمام اليوان الصيني ليصل إلى 12.533 مقابل اليوان.

وتوقع يفجيني لوكتيوخوف المحلل في برومسفياز بنك بأن يتم تداول الروبل في نطاق يتراوح من 91.50 إلى 93.00 مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وارتفع خام برنت، وهو معيار عالمي لصادرات روسيا الرئيسية، واحدا بالمئة إلى 82.22 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر ‭‭)‬‬آر.تي.إس‭‭(‬‬ المقوم بالدولار 0.9 بالمئة إلى 1117.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مويكس المقوم بالروبل 0.19 بالمئة إلى 3248.3 نقطة.

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