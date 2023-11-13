مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولي 1 على قناة TRT التركية جودة عالية

شاهد الآن | مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولي 1 على قناة TRT التركية جودة عالية

تقارير وحوارات
مشاهدة مسلسل صلاح
مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولي 1 على قناة TR

شاهد الآن | مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة  الأولي 1 على قناة TRT التركية جودة عالية  ، ويتطلع العديد من عشاق مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" إلى معرفة القنوات التي ستقوم بنقله خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى المواعيد الدقيقة لعرضه وترددات القنوات التي ستبثه. كما يسعى بعضهم إلى معرفة قصة الأحداث الممتعة والمشوقة التي يتميز بها المسلسل، بالإضافة إلى التعرف على الأبطال الذين شاركوا فيه. وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد عمليات البحث عبر المحركات الرقمية في الساعات الأخيرة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تحققت الدراما التركية من نجاح كبير، وذلك بعد الإعلان عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" على قناة TRT التركية. من المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي "صلاح الدين الأيوبي" يوم الاثنين، الموافق 13 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. تجدر الإشارة إلى أن TRT هي نفس القناة التي عُرض عليها مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير. من المخطط أن يتألف المسلسل من ثلاث مواسم، حيث يتضمن كل موسم 34 حلقة.

ملخص مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يقوم مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" بسرد قصة حياة صلاح الدين، مؤسس الدولة الأيوبية. يستكشف المسلسل حياته وقيادته في مواجهة الصليبيين خلال القرن الثاني عشر، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهها وكيف استطاع الحفاظ على الدولة الإسلامية. كما يتناول المسلسل تحرير القدس ومحاولات توحيد مناطق سوريا وفلسطين ومصر تحت راية واحدة فيما بعد. ينتظر العديد من المشاهدين بفارغ الصبر عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" بعد ارتفاع عدد عمليات البحث عنه في الأيام القليلة الماضية.

تردد قناة TRT التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.

القمر الصناعي عرب سات

التردد والاستقطاب: 12073 (H).

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 على قناة TRT التركية مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 صلاح الدين الأيوبي مسلسل صلاح الدين الأيوبي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - الأردن يتخذ موقف صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي "مفاجأة"

عاجل.. الكلمة الكاملة لـ "أبو عبيدة" الناطق باسم القسام حول الحرب في غزة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا في صفقة أحمد فتوح

عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟

عاجل.. "عقوبة عبرة" رئيس الزمالك يقسو على أحمد فتوح وصبحي والزناري

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ 4 - 4 ]

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم 12-11-2023 في الدوري الإنجليزي [ محمد صلاح يتألق ]

بمشاركة 59 دولة.. تفاصيل المنتدى البلدي الدولي الخامس للبريكس بروسيا 2023