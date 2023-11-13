مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولي 1 على قناة TRT التركية جودة عالية

شاهد الآن | مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولي 1 على قناة TRT التركية جودة عالية ، ويتطلع العديد من عشاق مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" إلى معرفة القنوات التي ستقوم بنقله خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى المواعيد الدقيقة لعرضه وترددات القنوات التي ستبثه. كما يسعى بعضهم إلى معرفة قصة الأحداث الممتعة والمشوقة التي يتميز بها المسلسل، بالإضافة إلى التعرف على الأبطال الذين شاركوا فيه. وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد عمليات البحث عبر المحركات الرقمية في الساعات الأخيرة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تحققت الدراما التركية من نجاح كبير، وذلك بعد الإعلان عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" على قناة TRT التركية. من المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي "صلاح الدين الأيوبي" يوم الاثنين، الموافق 13 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. تجدر الإشارة إلى أن TRT هي نفس القناة التي عُرض عليها مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير. من المخطط أن يتألف المسلسل من ثلاث مواسم، حيث يتضمن كل موسم 34 حلقة.

ملخص مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يقوم مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" بسرد قصة حياة صلاح الدين، مؤسس الدولة الأيوبية. يستكشف المسلسل حياته وقيادته في مواجهة الصليبيين خلال القرن الثاني عشر، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهها وكيف استطاع الحفاظ على الدولة الإسلامية. كما يتناول المسلسل تحرير القدس ومحاولات توحيد مناطق سوريا وفلسطين ومصر تحت راية واحدة فيما بعد. ينتظر العديد من المشاهدين بفارغ الصبر عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" بعد ارتفاع عدد عمليات البحث عنه في الأيام القليلة الماضية.

تردد قناة TRT التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.

القمر الصناعي عرب سات

التردد والاستقطاب: 12073 (H).

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.