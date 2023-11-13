شاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي 1 قصة عشق علي قناة TRT1 التركية

شاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة الاولي 1 قصة عشق علي قناة TRT1 التركية، وتُعَدُّ الدراما التركية واحدة من أبرز الأعمال المنتظرة في العالم العربي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على الجوانب التاريخية والتراثية. من منّا لا يتذكر نجاح مسلسلات مثل "حريم السلطان" و"السلطانة كوسم"؟ وأيضًا المسلسلات الحديثة مثل "قيامة ارطغرل" و"المؤسس عثمان" و"ألب أرسلان"؟ تلك الأعمال قدمت نقطة تحول في تاريخ الدراما العالمية. ويبدو أننا ننتظر الآن ملحمة درامية جديدة من تركيا في مسلسل "الناصر صلاح الدين".

صلاح الدين الأيوبي التركي: الحلقة الأولى 1

صلاح الدين الأيوبي، البطل العظيم، هو واحد من أبرز الشخصيات التي تم تجسيدها في الأعمال الفنية سواءً العربية أو الأجنبية. وفي الوقت الحالي، تقوم الدراما التركية بخوض تحدي جديد من خلال تجسيد البطل العربي الناصر صلاح الدين في العمل الدرامي المقرر عرضه في الشهر الجاري. ستكون الحلقة الأولى متاحة قريبًا على قناة TRT التركية. من المتوقع أن ينافس هذا المسلسل أعمالًا كبيرة مثل "قيامة ارطغرل" و"المؤسس عثمان".

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

هذا المسلسل من إنتاج شركة AkliFilm، التي قامت سابقًا بإنتاج مسلسلات ناجحة مثل "عصر النهضة السلجوقية" و"ألب أرسلان". يشكل هذا التعاون الفني بين تركيا وباكستان نقلة نوعية في صناعة الدراما التاريخية العالمية. العمل من إخراج إيمري كونوك.

من المهم أن نشير إلى أن مسلسل "الناصر صلاح الدين" هو أول عمل درامي تركي يتميز بمعايير عالمية. ومن المقرر عرضه بدلًا من مسلسل "المؤسس عثمان" ابتداءً من ديسمبر 2022 على قناة TRT1 التركية، وسيتم ترجمته إلى العديد من اللغات، بما في ذلك اللغة العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

سيتم بث المسلسل على قناة TRT التركية ابتداءً من 13 نوفمبر المقبل، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع. يمكنكم استقبال ترددها عبر الجدول التالي:

التردد: 11042.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6|6.

الجودة: HD.

ستتألف مدة المسلسل من ثلاثة مواسم، وسيتضمن مجموعه 104 حلقة. يبدو أننا ننتظر بفارغ الصبر عرض مسلسل "الناصر صلاح الدين" بعد ارتفاع عدد عمليات البحث عنه في الأيام القليلة الماضية.