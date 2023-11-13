مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق مترجمة بجودة HD على قناة الفجر الجزائرية

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1 قصة عشق مترجمة بجودة HD على قناة الفجر الجزائرية، ويترقب عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات عرض أولى حلقات المسلسل التركي "صلاح الدين الأيوبي" ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023. فقد أصبحت المسلسلات التاريخية من أهم وأشهر الأعمال التي تحظى بإعجاب الكثير من المشاهدين، نظرًا لأنها تروي أحداثًا حقيقية حدثت بالفعل.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 1

بعد عرض مسلسل "الب ارسلان" و"قيامة عثمان"، تتنافس شركات الإنتاج لإنتاج مسلسلات تاريخية تنافس هذه الأعمال الناجحة التي نالت إعجاب متابعين من جميع أنحاء العالم. وفي الساعات الأخيرة، أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" الحلقة الأولى على شاشتها. وبدأت عمليات البحث تتزايد حول أحداث المسلسل الذي من المتوقع أن يقدم أحداثًا شيقة.

صلاح الدين الأيوبي

صلاح الدين الأيوبي هو مؤسس السلالة الأيوبية، وُلد عام 1137 في العراق. كان يوم ولادته يومًا مفصليًا في تاريخ بني أيوب، حيث قرر والده في هذا اليوم الانتقال إلى مدينة حلب لخدمة عماد الدين زنكي، حاكم شمال سوريا. نشأ صلاح الدين الأيوبي بين دمشق وأصبح من شباب العلم، ولم يكن يُتوقع عليه في البداية أن يصبح قائدًا عسكريًا بل واحدًا من أعظم القادة المسلمين وأكثرهم شهرة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

من المقرر أن يتم عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر وليبيا، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق وسوريا والسودان.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يمكن استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات من خلال الإعدادات التالية:

التردد: 12645.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

هذا ما يمكننا معرفته حول موعد عرض مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" على قناة الفجر الجزائرية، ونحن بانتظار عرضه مع ارتفاع الحماس والترقب من قبل المشاهدين.