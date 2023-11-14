أفضل دكتور تخصص عيون

الكثير من المرضى على مختلف الأعمار السنية يعانون من أمراض العيون مثل الجلوكوما أو المياه الزرقاء ومشاكل المياه البيضاء.

يبدأ المريض في البحث عن أفضل دكتور مياه زرقاء في مصر لعلاج مشكلة ارتفاع ضغط العين والذي يسبب الضبابية والتشويش والزغللة في الرؤية وقد تصل المشكلة مع إهمالها للعمى.

وكذلك المرضى الذين يعانون من إعتام عدسة العين يبحثون عن أفضل دكتور مياه بيضاء في مصر لزراعة عدسات العين واستبدالها بعدسة العين الطبيعية المتضررة لتحسين جودة الرؤية.

ننصحك بالتأني الشديد عند اختيار أفضل دكتور عيون في مصر لحل المشاكل المرضية دون التأثير السلبي على حاسة البصر.

ما هي أعراض المياه الزرقاء؟

الجلوكوما أو المياه الزرقاء تشير إلى ارتفاع ضغط العين بمعدلات غير طبيعية نتيجة تراكم سوائل العين وعدم القدرة على تصريفها بالشكل السليم مما يسبب الضغط الكبير الواقع على العصب البصري وقد يتعرض للتلف.

يبدأ المريض يشتكي من مجموعة مختلفة من الأعراض المرضية تزيد حدتها مع التقدم في المشكلة وليس بالضرورة أن يشعر بأي أعراض في أول الأمر:

ألم شديد في العين مع ارتفاع السوائل العين وعدم تصريفها. التهابات بالغة في العين والاحمرار الشديد. تشويش في الرؤية، زغللة وضبابية مع ملاحظة وجود حلقات ملونة حول الأجسام والأشياء.

يجب عليك البحث بشكل سريع عن أفضل دكتور مياه زرقاء الدكتور هشام غريب لتشخيص المشاكل المرضية بشكل صحيح ووضع الخطة العلاجية السليمة لتجنب أي مضاعفات خطيرة على حاسة البصر ولذا ننصحك بحجز موعدك في عيادة الأستاذ الدكتور هشام غريب أستاذ طب وجراحات العيون في جامعة عين شمس.

الفئات المعرضون لمشكلة المياه الزرقاء في العين:

الأشخاص فوق 40 عاما حيث تزداد فرصة الاصابة بالمشاكل مع التقدم في العمر.

الإفراط في استخدام أدوات الكورتيزون بجرعات عالية لفترات زمنية طويلة.

التاريخ العائلي المرضي من وجود مشكلة الجلوكوما في العائلة.

المرضى الذين يعانون من مجموعة مختلفة من المشاكل المرضية التي تؤثر بالسلب على العصب البصري ومنها مرض السكري المرتفع لفترات طويلة، ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم وضعف الدورة الدموية الواصلة للشبكية وكذلك مرضى الصداع النصفي.

كم سعر عملية المياه الزرقاء في مصر؟

هناك تفاوت كبير في أسعار عملية المياه الزرقاء في مصر ويرجع الأمر في الأساس للكثير من العوامل التي تحدد التكلفة النهائية للعملية من مركز طبي للعيون إلى آخر ومن هذه العوامل ما يلي:

بالتأكيد يتحدث سعر عملية المياه الزرقاء في الأساس بناءا على نوع التقنية المستخدمة في تصريف سوائل العين الزائدة التي تضغط على العصب البصري فكلما كانت الطريقة متقدمة مثل الليزر تزداد التكلفة عن العمليات التقليدية.

من ضمن العوامل الهامة التي تحدد سعر عملية المياه الزرقاء خبرة طبيب العيون المختص القائم على العملية وعدد العمليات الناجحة التي أجراها سابقا في نفس المجال وهذا ما يميز عيادة الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور عيون في مصر وأستاذ طب وجراحات العيون في جامعة عين شمس والذي أجري أكثر من 10.000 عملية ناجحة.

الاستضافة الشاملة للمريض داخل مركز طب العيون ومدى الاستعداد لإجراء العمليات المختلفة والتعقيم وفريق العمل المعاون للطبيب المختص وكامل التجهيزات كل هذا بدوره يزيد من تكلفة سعر عملية المياه الزرقاء.

أسعار الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والمتابعة الدورية للمريض قبل وأثناء وبعد عملية المياه الزرقاء حتى التأكد من نجاح العملية واستعادة المريض النظر بشكل سليم.

ما هي مشكلة المياه البيضاء؟

المياه البيضاء من أشهر المشاكل المرضية التي تؤثر سلبا على صحة الرؤية عند الكثير من المرضى وتزيد هذه المشكلة مع التقدم في العمر.

تزداد فرص إصابتك بمشكلة المياه البيضاء في حالة الإصابة بالأمراض المزمنة على رأسها مرض السكري ومع الشيخوخة تحدث مشكلة إعتام عدسة العين وتبدأ تظهر أعراضها كما يلي:

اضطرابات بالغة في الرؤية، التشويش والزغللة خاصة في الرؤية الليلية التي تكون منعدمة خاصة مع إهمال المشاكل المرضية لفترة زمنية طويلة. شكوى المريض من الشعور بأن الألوان باهتة للغاية وليست مشرقة كما كانت في السابق. تعرض المريض لمشكلة الازدواجية في الرؤية مما قد يسبب الكثير من المخاطر عند قيادة السيارة في الليل. مشاكل واضطرابات بالغة في مستوى قياس النظر عند المريض.

تواصل الٱن مع عيادة الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور مياه بيضاء في مصر للاستفسار عن سعر عملية المياه البيضاء بأفضل التقنيات الحديثة.

ما هي أشهر أسباب الإصابة بالمياه البيضاء؟

توجد أسباب مختلفة لحدوث مشكلة المياه البيضاء وعندك اكتشاف المشكلة يجب بشكل سريع التوجه إلى أفضل دكتور مياه بيضاء لحل المشكلة لمنع أي مضاعفات خطيرة قد تصل إلى العمى:

المياه البيضاء الخلقية والتي يصاب بها المريض منذ الولادة وغالبا ما ترتبط بحدوث عدوى بكتيرية أو فيروسية أو اضطرابات في الحمل.

المياه البيضاء الشيخوخية من خلال الاسم تحدث لكبار السن مع التقدم في العمر وتشييع المشكلة بشكل كبير مع أصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسها ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تبدأ تؤثر على العصب البصري وعدسة العين والشبكية.

مشكلة المياه البيضاء الناتجة عن مجموعة مختلفة من المشاكل المرضية الالتهابية التي تؤثر بالسلب على العين مثل الانفصال الشبكي أو التعرض إلى كدمات وإصابات بالغة في العين نتيجة ممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو حوادث السير العابرة.

تعرض المريض إلى إصابة بالغة مباشرة في العين ينتج على إثرها اضطرابات بالغة في العدسة وتحفيز مشكله الإعتام والتي تزيد حدتها مع إهمال المشكلة لفترة زمنية طويلة.

مشكلة المياه البيضاء تزامنا مع استخدام بعض الأدوية المختلفة لفترات زمنية طويلة والتي تبدأ تؤثر بالسلب على عدسة العين مثل تناول جرعات عالية من الكورتيزون لعلاج أحد الاضطرابات المناعية.

يمكنك الآن إجراء عملية المياه البيضاء باستخدام الليزر تحت إشراف الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور مياه بيضاء في مصر.

كم سعر عملية المياه البيضاء في مصر؟

يختلف سعر عملية المياه البيضاء من مركز طبي للعيون إلى ٱخر وهذا أمر طبيعي حيث يعتمد الأمر على مجموعة هامة من المقومات تحدد في النهاية التكلفة النهائية للعملية:

أشهر المقومات التي تحدد سعر عملية المياه البيضاء: المهارات العملية والمؤهلات العلمية وعدد العمليات السابقة التي قام بها في السابق لأنه بالتأكيد يكون أكثر دقة وخبرة من غيره. واحدة أخرى من أهم المقومات التي نعتمد عليها في تحديد سعر عملية المياه البيضاء نوع التقنية المستخدمة والجهاز الطبي لإجراء عملية استبدال عدسة العين المعتمة. كذلك نوع العدسات التي يتم زراعتها بدلا من العدسة الطبيعية التي تعرضت للاعتام تحدد سعر عمليه المياه البيضاء في مصر وتوجد أنواع مختلفة من العدسات الطبية التي تتيح الرؤية بشكل سليم. المتابعة الدورية وخبرة الفريق الطبي المعاون واستعداده وجاهزية المركز الطبي لاستقبال المرضى لإجراء عملية المياه البيضاء والإقامة الفندقية كل هذا بدوره يحدد سعر عملية المياه البيضاء النهائي.