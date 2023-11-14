قافلة طبية بقرية القلعة التابعة لإدارة قفط الصحية

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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية القلعة التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس 16،15نوفمبر الجاري، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

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