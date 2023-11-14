تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر البنوك المصرية من قبل فيتش

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، خفض تصنيفها الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة البنك التجاري الدولي المملوك للقطاع الخاص إلى B- من B مع استقرار.

جاء تخفيض فيتش لتصنيف الائتماني للبنوك في أعقاب تخفيض التنصيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B".

أوضحت فيتش، أن اسباب خفض التصنيف الائتماني زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.