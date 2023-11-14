ads

حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر أكتوبر 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريره الشهري حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر أكتوبر 2023 
وقال د محمود قمحاوى مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت الآتي:


أولًا: متابعة الحالة المرضية:
المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.
ثانيآ: الارشاد والتدريب:- 
ندوات ارشادية:
  بالتعاون مع جمعية أمراض النباتات المصرية تم تنظيم ندوة بعنوان " التغيرات المناخية والخريطة المرضية فى مصر 
تنظيم عدد من الندوات الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية فى محافظات مصر المختلفة
حضور ندوة علمية أونلاين بعنوان " مسار إعداد أطباء النبات من كابى وبنك المعرفة المصرى" 
دورات تدريبية:
·     حضور دورة بعنوان " التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الأختبار للتحاليل الميكروبية " بالمعمل المركزى للمبيدات 
·     حضور دورة مطبقى المبيدات بالإدارة الزراعية بمحافظة الدقهلية – ميت غمر 
·     حضور دورة " البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها فى أمراض النباتات " المقامة بمعهد بحوث أمراض النباتات 
ثالثا: النشاط البحثي:- 
مؤتمرات وورش عمل:
حضور عدد 5 ورشة عمل 
· حضور عدد 3 مؤتمر علمى دولي 
· حضور أسبوع المياه العالمى بالقاهرة والمعرض الملحق به.
·   تم نشر عدد 8 بحوث
رابعا: النشاط الإنتاجي 
1-  تم فحص عدد (544) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2-  فحص عدد (138) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3-  الإشتراك فى أعمال (19) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
4-  فحص عدد (20) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض. 
5-  فحص عدد (21) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل- في أقل من 24 ساعة..برومو فيلم بلوموندو يتجاوز مليون مشاهدة

عاجل - "الفجر" تنشر القائمة الكاملة جميع منتجات المقاطعة الداعمة لـ إسرائيل

عاجل - دولار السوق السوداء يرتفع وإعلان هام من البنك المركزي المصري

عاجل.. كلمة لزعيم جمعية أنصار الله في اليمن

عاجل.. صفقة تونسية على رادار نادي الزمالك

تكليف هام من الرئيس السيسي لوزارة التعليم بشأن الثانوية العامة

عاجل | أسعار السكر تصل 50 جنيها للكيلو رغم تعزيز المخزون الاستراتيجي

عاجل - صفقة تبادل الأسرى.. لأول مرة تفاصيل جديدة بشأن إطلاق سراح المحتجزين.. إسرائيل تتلاعب وكتائب القسام تضع شروطا صارمة