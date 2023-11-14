أرامكو السعودية تنجح في إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمالها جنوب الغوار، بقدرة معالجة تبلغ 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام، و38 ألف برميل يوميا من قدرة معالجة المكثفات، بما يدعم استراتيجيتها لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من نصف إنتاج عام 2021 بحلول عام 2030.

وذكرت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها ستواصل جهودها لرفع قدرة المعالجة الإجمالية إلى أكثر من الضعف، للوصول للهدف الاستراتيجي لجنوب الغوار والمتمثل في توفير نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام في المستقبل القريب، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الغاز.

وبحسب البيان يمثل نجاح إنتاج الغاز الحبيس من جنوب الغوار ثاني تشغيل للغاز غير التقليدي لأرامكو السعودية، بعد بدء الإنتاج في حقل شمال المملكة في عام 2018 مع تسليم 240 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا للعملاء في وعد الشمال، كما يجري العمل بشكل متزامن في حقل الجافورة العملاق للغاز غير التقليدي، والذي يعد أكبر حقل للغاز الصخري الغني بالسوائل في منطقة الشرق الأوسط.